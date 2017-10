Google reparte burritos a través de drones en Australia

La compañía compite en este campo con Amazon.com Inc., Flirtey Inc. y Wal-Mart Stores Inc.

El Project Wing de Alphabet Inc. está dando el siguiente paso para repartir artículos a los hogares de las personas a través de drones, iniciando un proyecto de demostración esta semana en Australia con una cadena de comida mexicana y una compañía farmacéutica.



Los pequeños aviones no tripulados comenzarán a entregar compras reales a los patios traseros de casas en zonas rurales, dijo James Ryan Burgess, codirector de Project Wing.



El esfuerzo de Alphabet subraya la dificultad de pasar de las pruebas a la realidad. Los sensores del dron volarán esquivando arboles, vallas y lineas eléctricas antes de bajar los elementos comprados al suelo con un cabrestante. "Esto es más complicado de lo que parece", dijo Burgess.



Las pruebas son el último desarrollo en la carrera para perfeccionar un sistema de entrega que permite una gratificación casi instantánea después de que las personas hacen compras en linea.



Los drones de Alphabet entregaron burritos a personas en el campus del Tecnológico de Virginia el año pasado, pero los vuelos atravesaban un campo. Amazon.com Inc., por su parte, entregó palomitas de maíz y uno de los dispositivos de Fire TV de la compañía en una casa en diciembre pasado en Inglaterra. Empresas que van desde la startup Flirtey Inc. al gigante minorista Wal-Mart Stores Inc. también están experimentando con la tecnología.