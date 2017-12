Gran reforma fiscal de Trump es opacada por investigación del caso ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó nuevamente este sábado una "colusión" con Rusia pero pareció admitir que sabía que su consejero de seguridad nacional, inculpado el viernes, había mentido al FBI.



Trump insistió el sábado en que no hubo colusión entre su equipo electoral y Rusia, y negó estar inquieto por lo que pueda declarar Flynn ante la justicia.



Trump afirmó que Flynn no había hecho nada ilegal durante el período de transición, entre la victoria del republicano y su llegada a la Casa Blanca.



“Tuve que despedir al general Flynn porque había mentido al vicepresidente y al FBI. Se declaró culpable de esas mentiras. Es triste porque sus acciones durante la transición fueron legales. ¡No tenía nada que ocultar!”, afirmó el mandatario en Twitter al mediodía del sábado.



Trump parece admitir con su mensaje que sabía que su exasesor había mentido al FBI.



Un punto muy sensible, porque en la época de la partida de Flynn, la Casa Blanca solo había dicho que le había mentido al vicepresidente, Mike Pence, sobre sus intercambios

con el embajador ruso en Washington.



La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Moscú en la presidencial estadounidense de 2016 amenaza ahora al 45º presidente.



Si logra probar una colusión con Rusia o una obstrucción a la justicia, no debe excluirse un procedimiento de destitución.



Por otro lado, uno de los agentes más experimentados del FBI fue apartado de la investigación sobre la injerencia de Moscú, tras descubrirse mensajes en los que criticaba a Trump, informaron el sábado The Washington Post y The New York Times.



Peter Strzok, jefe adjunto de contraespionaje del FBI, estuvo hasta el último verano en primera línea de la investigación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, según ambos diarios.



La sombra del caso ruso desplazó a segundo plano la aprobación de la reforma fiscal. El texto, aprobado por un estrecho margen de 51 votos a favor y 49 en contra, debe ser armonizado ahora con la versión adoptada por la Cámara de Representantes el 16 de noviembre y aprobado nuevamente.



Ansioso por reivindicar una victoria en uno de los mejores días de su mandato, Trump tuiteó en la mañana del sábado:



"Estamos un paso más cerca de dar recortes tributarios enormes a las familias trabajadoras en todo Estados Unidos. ¡Esperamos firmar una ley final antes de Navidad!"



Todos los senadores republicanos, con una excepción, votaron a favor de la reforma, a la que se opusieron los 48 representantes demócratas.