¿Guerra comercial China-Estados Unidos?

Una guerra comercial entre Estados Unidos y China y el fortalecimiento del dólar figuran entre las mayores amenazas que enfrenta un mejor panorama económico global, según importantes economistas en el Foro Económico Mundial de Davos.



Líderes políticos, empresarios y banqueros tienen puestas sus esperanzas en un panorama económico más benigno y un avance de los mercados bursátiles por expectativas de grandes estímulos durante el próximo Gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



(Lea: El populismo preocupa en Davos).



Pese a todo, hay grandes nubarrones en el horizonte. “Es demasiado pronto para decir que no hay peligro. Esta alza cíclica esconde, pero no resuelve los problemas estructurales subyacentes del mundo, que son deuda excesiva, sobredependencia en la política monetaria y hechos demográficos adversos”, dijo Axel Weber, presidente del banco suizo UBS y ex presidente del Bundesbank alemán.



Entre las mayores preocupaciones para 2017, citadas por media decena de economistas, figuran la amenaza de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de tensiones económicas más amplias por lo que temen que pueda ser un Gobierno más confrontacional de Trump, quien está amenazando con calificar a China como manipulador cambiario y con imponer fuertes aranceles sobre importaciones de bienes chinos.



El mes pasado nombró al destacado crítico de China Peter Navarro, autor del libro ‘Muerte por China’, como un importante asesor comercial.



“Me preocupa por la gente con la que se está rodeando. Si tienen una visión de mundo más proteccionista y creen que el motivo por el que a Estados Unidos no le está yendo bien es porque otros están haciendo trampa, eso crea cierto tipo de retórica que podría terminar muy mal para el mundo”, dijo el ex gobernador del banco central de India y economista de la Universidad de Chicago Raghuram Rajan.



Entre los riesgos está un mayor fortalecimiento del dólar, que ya oscila cerca de máximos de 14 años frente al euro.