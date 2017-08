Dos muertos y seis heridos en Finlandia tras ataque de hombre con cuchillo

Dos personas murieron y seis fueron ingresadas a hospitales tras un ataque con cuchillo ocurrido este viernes en la ciudad finlandesa de Turku, donde la policía arrestó al atacante luego de dispararle y herirlo en una pierna. La fuerza policial sostuvo que todavía no había identificado al hombre, que parecía ser extranjero, ni el motivo del ataque.



Las autoridades pidieron a través de Twitter que la gente se mantuviera alejada del centro de la ciudad, mientras se redoblaba la seguridad en todo el país, en caso de que hubiera más agresores involucrados.



"Hasta el momento hay solamente un sospechoso y estamos investigando si hay más gente involucrada (....) pero parece que actuaba solo", dijo Markus Laine, de la oficial de Oficina Nacional de Investigaciones. "No investigamos esto (como un ataque terrorista) pero esta opción no ha sido descartada", añadió.



Los seis heridos fueron hospitalizados, dijo la policía. Finlandia es un país tradicionalmente pacífico, pero los servicios de inteligencia locales elevaron el nivel de amenaza terrorista en junio. Turku se ubica a 160 kilómetros al oeste de Helsinki.



Reuters