Huracán Nate toma camino hacia Estados Unidos

El inminente arribo del huracán Nate a las costas estadounidenses del Golfo de México ha puesto en alerta a las autoridades y población de los estados de Luisiana, Alabama y Misisipi, en donde se espera alcance este sábado sus costas como un ciclón de categoría 2.



La amenaza que supone este huracán, que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EEUU presenta vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (150 kilómetros por hora), ha motivado que las autoridades de los tres territorios declaren el estado de emergencia y la evacuación de zonas costeras de baja altura y casi al nivel del mar.



El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una declaración de emergencia para Luisiana, que permite el despliegue de asistencia federal hacia este estado, tal como el mismo mandatario lo puso de relieve hoy en un mensaje en Twitter y se lo comunicó vía telefónica al gobernador estatal, John Bel Edwards. "(El presidente) me ha asegurado que Luisiana tendrá toda la ayuda que necesitamos para prepararnos para Nate", escribió Edwards en un mensaje de Twitter.



El extremo sureste de este estado, cerca de la desembocadura del río Misisipi, se halla en especial alerta ante la previsión de que el ojo toque tierra en esta área, donde aún están frescos en la memoria los efectos del huracán Katrina, que en 2005 causó la muerte de más de 1.800 personas.



Cientos de residentes de estas zonas se hallan bajo orden de evacuación obligatoria, y el gobernador Edwards ha sido especialmente enfático en advertir a la población de no tomarse a la ligera la llegada del ciclón, cuyas bandas externas ya se sienten en el sureste del estado.



El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, ha establecido un toque de queda desde las 6 de la tarde de hoy, hora local, y sus autoridades toman precauciones ante la amenaza de inundaciones, en especial tras las deficiencias del sistema de bombeo y drenaje de agua reveladas con las lluvias de verano los pasados meses.



Landrieu ha señalado que 109 del total de 120 bombas de drenaje de agua, que equivalen al 92 % de la capacidad total, funcionan por el momento y se han dispuesto unos 26 generadores de energía como medida preventiva. Nate, que tras Harvey e Irma será el tercer huracán en tocar tierra estadounidense en la actual temporada ciclónica en el Atlántico, amenaza con producir acumulaciones de agua de hasta 10 pulgadas (255 mm) a causa de las fuertes lluvias en zonas aisladas de Misisipi.



Pero el CNH advierte de la marejada ciclónica que provocará un aumento del nivel del mar de hasta 11 pies (más de 3 metros) en partes de la desembocadura del río Misisipi y en la frontera entre este estado y Alabama, así como de hasta 9 pies (2,7 metros) en la Bahía de Mobile (Alabama) y el extremo oeste de Florida.



El puerto y aeropuerto de Mobile cerrará a lo largo del sábado, y no retomará operaciones por lo menos hasta el mediodía del domingo, informaron autoridades locales. El huracán, que tras su paso por Nicaragua ha dejado al menos 13 personas han muerto y más de 20 en América Central, se desplaza hacia el nornoroeste a 26 millas por hora (43 kilómetros por hora) y sus vientos con fuerza de huracán se extienden hasta unas 35 millas (55 kilómetros) desde el centro del ciclón.



El gobernador de Misisipi, Phil Bryant, ha declarado el estado de emergencia en seis condados del sur, en donde además de los fuertes vientos la mayor preocupación es la marejada ciclónica en áreas de casi al nivel del mar. Florida, que hace menos de un mes recibió los embates del poderoso huracán Irma, se alista también para los efectos de Nate. Su gobernador, Rick Scott, ha declarado el estado de emergencia en 29 condados, a la vez que la población de los condados Escambia y Santa Rosa se hallaban bajo orden de evacuación y se han abierto una decena de refugios.



"Esta es una tormenta que se mueve rápido y no es momento de ser complaciente, no arriesgue su vida o la vida de sus seres queridos", ha invocado Scott a la población del extremo oeste del estado. En este estado, los puertos de Pensacola y Panamá City se hallan cerrados hasta nuevo aviso, mientras que el Aeropuerto Internacional de Pensacola planea cerrar en la noche del sábado.