Industria automotriz de EE. UU. sale a la calle a vender sus autos

Archivo particular.

Las grandes compañías de automóviles, están dejando los mostradores de los concesionarios para poner su parque automotor al servicio de los usuarios de las ciudades más congestionadas, ofreciéndoles desde carros en alquiler por horas hasta transporte colectivo.



(Lea: Autos eléctricos y conducción autónoma, la otra revolución)



Antes que seguir esperando al comprador de un vehículo nuevo, muchos de cuyos modelos se quedan hasta seis meses o más en un atestado parqueadero, congelando grandes capitales, efectivamente las firmas automotrices están a la caza de todo tipo de usuarios.



(Lea: Inicia amnistía arancelaria para carros eléctricos e híbridos)



Se ha empezado a experimentar desde la modalidad de arrendar a un grupo de vecinos o grupos universitarios, vehículos con o sin chofer, por uno o varios días al mes; tomar en servicio el automóvil a aquel propietario que lo utiliza muy poco; y hasta competir con la nueva forma de transporte público, poniendo a circular vehículos colectivos en horas pico.



(Lea: Colombia no está lista para eliminar los motores de combustión)



Todo el movimiento se circunscribe bajo el concepto de movilidad, dando nuevas alternativas a los usuarios de los centros urbanos para moverse de un lado al otro.

Simultáneamente, las compañías están impulsando para dichos efectos, los carros híbridos y eléctricos, aportando la infraestructura necesaria para facilitar la recarga de baterías en lugares estratégicos.



MOVILIDAD A LA CARTA



En relación con las nuevas modalidades, se cuenta, por ejemplo, el servicio Chariot, puesto en marcha por la compañía Ford en las ciudades de San Francisco y Nueva York.

A petición de un determinado grupo de personas un microbús de 12 pasajeros, cubre recorridos específicos, a una tarifa de cuatro dólares por persona.



En las ciudades de Seattle y Portland, la empresa BMW ha lanzado un servicio de carros compartidos, que puede ser tomado por un grupo de personas por horas o el tiempo que requieran, por ejemplo mientras dura una conferencia o cualquier tipo de evento, o simplemente para movilizarse de un lugar a otro dentro de la ciudad, donde pueden dejar el carro, en la calle, sin más trámite que ser afiliado al servicio conocido como ReachNow.



Se trata de “Movilidad a la Carta”, explicó el directivo de la empresa, Peter Schwarzenbauer.



Esta compañía también les está dando la oportunidad a los propietarios de vehículos de esa marca, a que los alquilen por horas o días, cuando no lo necesiten, ayudando así al pago de la mensualidad o el mantenimiento del mismo.



Por su parte, la multinacional General Motors, ha implementado el servicio Maven Gig para conductores freelance, que pueden alquilar un vehículo a ratos para ganarse unos pesos extra, haciendo mensajería o transportando personas cuyas rutinas no son frecuentes, como es el caso de las visitas semanales al médico o la llevada de los hijos al colegio.



ADIÓS A LOS DUEÑOS DEL MERCADO



Según los expertos del Instituto Mack, vinculado a la Universidad de Pensilvania, y que congrega a más de 50 científicos en todos los campos de la industria del transporte, ninguno de los actores puede, en adelante, ser considerado dueño de un determinado mercado, ni los ensambladores ni los proveedores de partes.



Germán Duque Ayala

Miami