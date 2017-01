El vicepresidente del mayor gremio de comerciantes de Venezuela, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela (Consecomercio), Alfonso Riera, estimó este martes que la inflación del país caribeño en 2016 se situó por encima de 700 por ciento.



Riera consideró que con un desempeño económico como el que tuvo Venezuela en 2016 hacer pequeños ajustes a la economía, como el aumento del salario mínimo, es insuficiente.



“En una economía hiperinflacionaria, cuya inflación se estima supera el 700 por ciento, hay que hacer ajustes porque sino los trabajadores quedan absolutamente rezagados”, indicó.



Hasta el momento no se conocen cifras oficiales sobre el crecimiento económico del país durante el año pasado, ya que el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha ofrecido ningún dato sobre el comportamiento de la inflación o la evolución del Producto Interno Bruto en todo 2016.



Sin embargo, debido al fuerte crecimiento de los precios registrados el pasado año se prevé que la inflación de ese ejercicio sea una de los peores de la historia del país petrolero.



El representante de los comerciantes se refirió también al impacto que, a su juicio, han tenido las políticas económicas del Gobierno venezolano durante los últimos años en la empresa privada.



“Teníamos 800.000 empresas en 1998 y se estima que hoy día no llegan a 230.000, dos millones de venezolanos emigrados y un millón de empleos perdidos en los últimos años, eso quiere decir que esto no está bien”, dijo.



En ese sentido, Riera aseguró que “si no se atacan los elementos de fondo, podrás ajustar mil veces el salario y todavía no vas a llegar a la solución”.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo un aumento de 50 por ciento del salario mínimo mensual, que es el que reciben los pensionados. De esta manera, en los últimos doce meses el salario básico de los venezolanos pasó de 9.649 bolívares a 40.638 bolívares, equivalentes a unos 60 dólares según la tasa oficial de cambio más alta (678 bolívares por cada dólar estadounidense).



La mayor patronal de Venezuela, Fedecámaras, ha alertado que estos aumentos anunciados “de manera inconsulta” por el Ejecutivo puede llevar a reducir los puestos de trabajo y al cierre de empresas que no puedan afrontarlos.