Inglaterra un ejemplo del uso de medicamentos genéricos

Inglaterra es hoy uno de los sistemas de salud referentes a nivel mundial en términos de sostenibilidad, acceso y cobertura. Adicionalmente, marca un hito en el uso de medicamentos genéricos, que más allá de referirse a un tema netamente económico, representa un ejemplo en términos de valoración de calidad, seguridad y acceso.



A pesar de que en Inglaterra el ingreso de los medicamentos genéricos ha jugado un papel importante en el control de los costos, pues el gasto farmacéutico total se redujo en un 70% después de su entrada, lo más importante es que sin duda alguna han contribuido a un acceso significativamente mayor a los medicamentos para los pacientes.



Así lo evidencia el Institute for Healthcare Informatics -IMS en su investigación sobre las tendencias actuales del mercado de los medicamentos en Europa y la contribución de los genéricos a sus sistemas de salud.



Allí se expone cómo, entre el año 2005 y el 2014, con el uso de medicamentos genéricos en Inglaterra los costos para siete áreas terapéuticas disminuyeron un 64%, lo cual implicó un aumento de 143% el volumen de consumo, y a su vez redujo en un 13% el costo total del tratamiento por persona.



De igual manera, el elevado uso de medicamentos genéricos ha implicado en Inglaterra el consumo temprano de la medicina para prevenir problemas en la salud por parte de la población.



Los ingleses confían plenamente en la efectividad de los medicamentos genéricos situación que contrasta con el caso colombiano, donde existe una concepción errada en torno a los medicamentos genéricos.



NUEVA EVALUACIÓN



En Colombia, la crisis de nuestro sistema de salud abre las puertas a una importante discusión, que conlleva a citar el exitoso caso de Inglaterra, un país referente en economía de la salud que se basa en la efectividad y los precios, lo cual impacta en el costo.



Así las cosas, urge que en nuestro país se haga una evaluación sistemática y profunda sobre si el sistema de control de precios de medicamentos innovadores, específicamente el régimen de control directo de precios para los medicamentos ha alcanzado las expectativas de eficiencia. Bajo esta perspectiva, esta valoración permitirá hacer un análisis sobre las oportunidades de los medicamentos genéricos y su aporte al sistema de salud.



Países como Inglaterra nos brindan una importante lección gracias a lo cual, no en vano, se encuentra posicionado como uno de los países con mejor acceso a la salud para sus ciudadanos.



En ese sentido, es importante que en Colombia se diseñen esquemas que permitan la transferencia de conocimiento y experiencia de modelos exitosos, como el de Inglaterra y otros países de Europa, en los que los genéricos están aportando acceso y calidad a los sistemas de salud.



Sin lugar a dudas, uno de los actores que mayor injerencia tiene a la hora de lograr un modelo exitoso en materia de inclusión de genéricos al sistema de salud colombiano, es la comunidad médico científica.



MÁS INFORMACIÓN



Se requiere su educación sobre el valor de los medicamentos genéricos, pues su desconocimiento ha implicado que estos no sean incorporados a los esquemas terapéuticos que refieren a sus pacientes.



Su colaboración activa y sus conceptos son un factor clave para la creación y mantenimiento de la confianza en los medicamentos genéricos por parte de los pacientes.



Otros dos actores imprescindibles en este debate son las EPS y las IPS; es necesario que tengan de información local de efectividad y seguridad, y los mecanismos de negociación de los genéricos a nivel mundial. Este factor podría disminuir su desconfianza a la hora de usar genéricos en el país, sobre todo para enfermedades de alta especialización.



Sin lugar a dudas, incentivar la producción de genéricos en el país es el camino idóneo para bajar los precios de medicinas y por ende beneficiar a las personas al darles mayor acceso a los mismos.



MÁS ECONÓMICOS



Adicionalmente, los medicamentos genéricos permiten no solo un ahorro muy importante a los sistemas públicos de salud, ya que su precio de origen es muy inferior al de su equivalente de marca, sino también el acceso a productos de calidad.



El aumento en la inclusión de medicamentos genéricos al sistema de salud colombiano supone un reto que sin lugar a dudas involucra distintas aristas en materia de investigación y educación, pero sobre todo, se requiere aprender de las experiencias de países europeos como Inglaterra, se necesita observarlos, evaluarlos y compararlos para que los mitos y la desinformación que existen alrededor de los genéricos no sean una barrera más para su buen funcionamiento.



Ricardo Rodríguez,

director General de Vitalis.