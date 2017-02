Cada jugador del equipo que gane el Super Tazon (o Super Bowl) se llevará a casa una bonificación de US$107.000.



No está mal, pero muchos jugadores que ya colgaron sus zapatos de futbol para la temporada ganaran mucho más durante los eventos que rodean al juego.



(Lea: 1.300 millones de alitas de pollo se consumirán el día del Super Bowl)



Hay una economía de las apariciones en torno a todos los Super Bowl, en la cual actuales y exjugadores de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) aprovechan la atención de los medios de comunicación y la agitación que los rodea para ganar un dinero extra.



(Además: Siete comerciales y marcas que estarán en el Super Bowl este domingo)



¿Está dispuesto a contar por una hora historias de vestidores a empresarios locales por US$100.000? Podría ganar lo mismo por tomar fotos para una compañía en una fiesta del Super Bowl. Haga más de una aparición y el dinero comienza a acumularse.



"Un jugador de calibre de Super Bowl puede ganar fácilmente un cuarto de millón de dólares esta semana", dijo Bob Broderick, quien ayuda a facilitar estas apariciones a través de su firma, RTB Media.



Por ejemplo, veamos a Emmitt Smith, un jugador miembro del Salón de la Fama y veterano de toda la agitación que rodea al Súper Tazón. El ganara alrededor de medio millón de dólares esta semana en Houston, según su agencia, Octagon, y espera realizar contactos para negocios adicionales para su compañía de bienes raíces. "Ganó dos veces", dijo Smith entre hits de radio en Houston, donde entrego botellas del tequila Herradura a anfitriones a lo largo del país.



(Lea: Todo está listo para el Super Bowl. Le contamos los detalles)



"Para mí, es alcanzar varios objetivos. Pongo mi marca personal y tengo relaciones con individuos clave y les hablo acerca de lo que estoy haciendo, aparte de entretener a sus clientes".



Los jugadores que están compitiendo en el Super Tazón no pueden aprovechar estas oportunidades, al menos no este año.



Su disponibilidad está estrictamente regulada por la liga y sus equipos. Por mucho que una compañía pueda querer a Matt Ryan o a Tom Brady para hablar por una hora, generalmente no está disponibles. Eso crea oportunidades para estrellas como Smith quien, tras años de trabajar con ESPN y la cadena NFL Network, sabe cómo trabajar una audiencia.



Sus presentaciones generalmente comienzan a primera hora de la mañana y terminan después que ha oscurecido, en el circuito de fiestas.



Entre otras cosas, su programación en Houston incluye un tour por las radios de dos horas con Herradura, ser anfitrión de una fiesta del Salón de la Fama, una presentación en el Salón de Leyendas de la NFL, almuerzo con miembros de un club de Marriott y paradas en fiestas patrocinadas por FedEx y Marriott.



"Es una manera muy lucrativa de comenzar la temporada baja", dijo Ahmad Nassar, presidente de la división de marketing de la Asociación de Jugadores de la NFL. No es extraño que los jugadores más populares ganen más de US$500.000 en un solo evento, dijo.



BLOOMBERG