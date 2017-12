Kuczynski se mantiene en la presidencia de Perú

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, sobrevivió a un intento de destitución por las acusaciones de que mintió acerca de los negocios con la constructora brasileña Odebrecht SA, que está en el centro del mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina.



Tras una sesión parlamentaria que duro más de 13 horas el jueves, los diputados de la cámara dominada por la oposición no alcanzaron los dos tercios de votos necesarios para destituir al veterano de Wall Street y ex ministro de Finanzas "por incapacidad moral permanente".



Fue una estrecha victoria para el presidente con 78 votos a favor, frente a 19 en contra, y 21 abstenciones. "Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú.", dijo Kuczynski en un tuit después de la votación.



El proceso de juicio político duró menos de una semana. El hecho de que la oposición estuviese tan cerca de destituir a un presidente demuestra el alcance del escándalo conocido como Operacao Lava Jato (operación lavado a presión), su nombre en clave brasileño.



Tambien reforzó la percepción de que la política de Perú es caótica e impredecible. "Es un presidente que ha perdido un capital político significativo, y que tendrá dificultades para recuperar ese capital", dijo la analista de Eurasia Group, Maria Luisa Puig, antes de la votación. "Un presidente débil y acusaciones de corrupción obstaculizarán los esfuerzos de su Gobierno para impulsar el crecimiento".



La agitación llegó a raíz de una desaceleración provocada por el congelamiento de proyectos de obras públicas por la investigación, y las inundaciones en el norte del país.



Los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía se centran precisamente en atraer el tipo de inversión en infraestructura que generó el escándalo, dijo Puig.



CALIFICACIÓN CREDITICIA



La economía peruana crecerá un 4 por ciento el próximo año, más rápido que Colombia, Chile, Brasil y México, según analistas consultados por Bloomberg. Este año se prevé una expansión del 2,6 por ciento.



La economía y la posición fiscal del país merecen una calificación de crédito más alta que su nota actual de A3, pero la debilidad de las instituciones lo impiden, dijo el martes el analista de Moody's Investors Service, Jaime Reusche.



Todos los presidentes vivos del país de este siglo están en la cárcel, prófugos o bajo investigación. Y la reputación de muchos líderes políticos actuales de Perú ha quedado manchada por el escándalo de soborno en todo el continente, que se centra en Odebrecht, el gigante de la construcción en Brasil.



Los fiscales de toda América Latina están investigando los sobornos que Odebrecht pagó a cargos públicos a cambio de contratos por miles de millones de dólares. La empresa reveló pagos a Westfield Capital Ltd., propiedad de Kuczynski, de cerca de 800.000 dólares entre 2004 y 2007 por asesoramiento sobre proyectos que Perú adjudicó al constructor brasileño. Kuczynski dijo a los diputados que nunca recibió un soborno ni tuvo ningún conflicto de intereses mientras estuvo en el cargo, aunque dijo que era descuidado con sus papeles de negocios.



El presidente dijo que no tenía conocimiento de los acuerdos de la compañía en ese momento, porque un socio administraba la empresa y señalo que, como único accionista de Westfield, más tarde recibió un dividendo y, por lo tanto, ganó algo de dinero del acuerdo con Odebrecht.



Pero niega ningún trato de favor a Odebrecht cuando era ministro de Finanzas. "No emprender un juicio político no es lo mismo que no investigar", dijo el abogado de Kuczynski. "Debería haber una investigación" y el presidente cooperará.