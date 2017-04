La deuda que no le quiere pagar Venezuela a la OEA

El Gobierno de Venezuela aseguró que no tiene intención de abonar las cuotas que debe la Organización de Estados Americanos (OEA), un monto total de 10,5 millones de dólares, ya que considera esos adeudos como una "humillación".



Lea: (Venezuela anunció retiro de la OEA por reunión de cancilleres).



"A mí nadie me puede obligar a pagar", afirmó el viceministro de Venezuela para Norteamérica y embajador de su país ante la OEA, Samuel Moncada, en una rueda de prensa que ofreció en el Consulado de Venezuela en Nueva York.



Lea: (Medio millón de empresas venezolanas habrían sido cerradas en los últimos 10 años).



Moncada se refirió al tema después de informar que, mientras él hablaba, la misión de su país en el organismo presentaba en la sede de la OEA una carta del Gobierno de Caracas en la que anuncia que se retira de la organización, algo que no podrá ser efectivo hasta dentro de dos años.



La salida de Venezuela, que ya había sido anticipada por las autoridades de Caracas, deja en el aire una deuda de 8,7 millones de dólares de cuotas atrasadas, más 1,8 millones que le corresponde abonar a Venezuela este año.