La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo este miércoles intactas las tasas de interés en su primera reunión desde la investidura de Donald Trump y dijo que mantiene su idea de aumentarlas gradualmente.



La Fed no dio indicios de inquietud por los recortes de impuestos y aumentos del gasto público prometidos por Trump.



No obstante, destacó que el crecimiento económico continúa, que el mercado de trabajo sigue sólido y que mejora la confianza de empresas y consumidores.



Las tasas federales se mantienen entre 0,50% y 0,75%, según el comunicado del comité de política monetaria (Fomc) divulgado este miércoles que, además, señala que la decisión se tomó por unanimidad.



“El comité espera que las condiciones económicas evolucionen de forma tal, que permitan hacer solo ajustes graduales a la tasas federales”, señala el comunicado que parece casi idéntico al divulgado tras la reunión de diciembre.



El Fomc no expresó preocupación por la inflación que está en leve aumento pero que aún permanece “por debajo del objetivo de 2%”.



Sin embargo, la nota ya no menciona a los bajos precios de la energía como un factor de lastre para la inflación.



La nota se cuidó de hacer alusiones directas a la incertidumbre sobre los planes económicos que aplicará Trump para cumplir su promesa de estimular el hasta ahora lento crecimiento de la mayor economía del planeta.



“Los riesgos a corto plazo sobre las perspectivas económicas siguen siendo equilibrados”, afirmó. Los miembros de la Fed se han mostrado cautelosos ante la posibilidad de aumentar muy rápidamente las tasas de interés. Y probablemente seguirán en esa línea mientras Trump va dando forma a una política económica que incluye imponer barreras arancelarias, romper acuerdos de libre comercio, rebajar impuestos, aumentar el gasto público para infraestructura y eliminar reglamentaciones a la actividad económica.



Las medidas específicas deberán ser definidas y por eso ya el mes pasado, varios miembros del Fomc habían expresado su "considerable incertidumbre" sobre las perspectivas económicas.



Con el desempleo ya muy bajo y con los salarios y la inflación empezando a subir, varios analistas temen que ese audaz y ambicioso plan de Trump recaliente la economía y dispare los precios.



Si eso ocurre, la Fed debería aumentar más las tasas más rápidamente lo cual, muy probablemente, desataría un enfrentamiento entre Trump y Janet Yellen, presidenta de la entidad.



Recientemente Yellen dijo que Estados Unidos está en camino de alcanzar los objetivos de la Fed en materia de inflación y empleo pero también dijo que la entidad estará muy atenta a los pasos que dará la nueva administración.



Yellen considera positivo aumentar el gasto público siempre y cuando estimule la productividad para que no se desate una escalada de la inflación.



Los analistas y los mercados esperaban que la Fed mantuviera las tasas en la deliberación concluida este miércoles.



Lo que en cambio esperaban eran señales de que la entidad buscará aumentarlas más temprano que tarde.



El comunicado del Fomc repitió que seguirá atento a la evolución de la inflación y el desempleo, evaluando "los indicadores de presiones y expectativas inflacionarias y analizando los acontecimientos financieros e internacionales".



La Fed también señaló que las inversiones de las empresas siguen siendo "débiles" pese a que el gasto de los hogares está creciendo. Sin embargo, indicó que la confianza de hogares y empresas ha mejorado.



AFP