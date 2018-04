Se agrava escándalo de Facebook

Facebook Inc. reveló que la información personal de hasta 87 millones de usuarios pudo haberse compartido de forma inapropiada con la consultora política Cambridge Analytica, con lo que se supera una estimación previa de medios de comunicación de unos 50 millones de usuarios cuya información fue compartida de manera irregular.



La mayoría de las 87 millones de personas cuyos datos se compartieron con la firma que trabajó en la campaña del presidente estadounidense Donald Trump en 2016, estaban en Estados Unidos, escribió en una publicación de su blog Mike Schroepfer, presidente de tecnología de Facebook.



La red social dijo además que está tomando medidas para restringir la información disponible para los programadores de aplicaciones. La compañía está presionada tras una serie de escándalos que han sacudido la confianza de usuarios, anunciantes, legisladores e inversores.



Facebook reconoció el mes pasado que la información personal de millones de usuarios terminó en manos de Cambridge Analytica. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testificará sobre el asunto la próxima semana ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Las acciones en Facebook cayeron un 0,64% este miércoles a 155,10 dólares. Los títulos han bajado más de un 16% desde que estalló el escándalo de Cambridge Analytica. La estimación anterior de más de 50 millones de usuarios de Facebook afectados por la filtración de datos provino de dos periódicos, New York Times y el Observer de Londres, sobre la base de sus investigaciones de Cambridge Analytica.



Schroepfer no proporcionó detalles de cómo Facebook hizo la estimación, pero dijo que se avisaría a la gente si su información pudo haber sido compartida de manera incorrecta con Cambridge Analytica. No se pudo contactar inmediatamente a un representante de Cambridge Analytica para hacer comentarios.





*Reuters.