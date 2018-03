La jugada de un magnate chino para ganarse 13.000 millones de dólares

¿Por qué contentarse con casi 2.000 millones de dólares cuando la fortuna personal de uno puede multiplicarse con solo trasladar una empresa de una bolsa a otra? Eso fue lo que hizo Zhou Hongyi, que llevó su compañía de seguridad online a China y la fusionó con una empresa fantasma, cuyas acciones llegaron a dispararse 550% desde que anunció el plan en noviembre.



Qihoo 360 Technology Co. retiró su cotización de la Bolsa de Nueva York en julio de 2016 y comenzó a cotizar este miércoles en Shanghai como 360 Security Technology Inc. La medida aumentó la fortuna personal de Zhou a 13.600 millones de dólares y lo convirtió en la onceava persona más rica de China, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.



Zhou, de 47 años, dijo a los periodistas en noviembre que uno de los motivos por los cuales trasladó la cotización a China, donde el Partido Comunista viene endureciendo la "soberanía en seguridad cibernética", era para alinearse a los intereses nacionales de su país natal.



El primer día de regreso fue agitado. Las acciones oscilaron entre pérdidas y ganancias este miércoles, al abrir con un alza de 3,8% y cerrar 10% abajo en Shanghai. El Índice Compuesto de Shanghai, la referencia, retrocedió 1%. De todas formas, las cotizaciones más altas para las empresas de tecnología en China pueden haber sido un atractivo, dijo Sun Mengqi, analista de BOCOM International Holdings Co. "Podría haber una gran diferencia entre las valuaciones de EE.UU. y China". Antivirus Zhou es dueño de una participación de 23% en 360 Security, en forma directa y mediante las sociedades controlantes Tianjin Qixin Zhicheng Technology Ltd. y Tianjin Zhongxin Investment LP, según una propuesta de adquisición realizada el mes pasado.



Yue Jing, una portavoz de la empresa, no quiso hacer comentarios sobre la fortuna personal de Zhou. La empresa publicó ingresos de 9.900 millones de yuanes (1.600 millones de dólares) para 2016, frente a 9.400 millones de yuanes el año anterior. La mayoría de sus ventas proviene de anuncios online, muchos de los cuales se envían a los usuarios de sus productos antivirus.



Zhou no es el primer magnate de la tecnología que regresa a China. Focus Media, la empresa del multimillonario Jason Jiang, dejó de cotizar en bolsa con una compra de 3.700 millones de dólares en 2013 tras recibir presiones por el vendedor en descubierto Carson Block y volvió a cotizar dos años más tarde en Shenzhen. Desde entonces, su valor de mercado aumentó a 29.000 millones de dólares.





