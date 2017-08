China intenta prever el futuro con tecnología que predice crímenes

China, un Estado de vigilancia en el que las autoridades tienen acceso sin límites al historial de sus ciudadanos, está intentando ver el futuro con una tecnología desarrollada para predecir y prevenir el crimen.



Las compañías están ayudando a la policía a desarrollar inteligencia artificial (IA) que, supuestamente, va a facilitar la identificación y detención de los sospechosos antes de que puedan cometer un delito.



“Si utilizamos bien estos sistemas e instalaciones inteligentes, podremos saber de antemano quién podría ser un terrorista, o quién podría cometer una ofensa”, indicó Li Meng, viceministro de Ciencia y Tecnología.



Cloud Walk, la compañía de reconocimiento facial, ha estado probando un sistema que utiliza datos de los movimientos y del comportamiento de los individuos —por ejemplo visitas a tiendas que venden armas— para evaluar sus posibilidades de cometer un crimen.



Su software le advierte a la policía cuando el riesgo de cometer un crimen de un ciudadano alcanza niveles peligrosamente altos, permitiendo su intervención oportuna.

“La policía está utilizando un sistema de evaluación de grandes datos para evaluar a grupos de individuos altamente sospechosos basado en lo que hacen y a dónde van”, le confirmó un representante de la compañía al Financial Times.



El riesgo se incrementa si un individuo “visita frecuentemente centros de transporte y suele ir a lugares sospechosos, como tiendas que venden cuchillos”, añadió el representante.



VARIAS APLICACIONES DE IA



El Gobierno de China siempre ha amasado datos personales para monitorear y controlar a sus ciudadanos, ya sean considerados como criminales o personas que están involucradas de actividades sospechosas.



Pero la nueva tecnología —desde teléfonos y computadoras, hasta el software de IA de rápido desarrollo— está ampliando sus capacidades.



Esta tecnología se está utilizando para acabar incluso con las infracciones más pequeñas. Por ejemplo, las cámaras de reconocimiento facial también se usan para identificar y avergonzar a los que no van por los pasos para peatones a la hora de cruzar la calle, según los medios estatales.



Li afirmó que la predicción de crímenes se va a convertir en un uso esencial de la tecnología de IA para los gobiernos. Para ello, emplea varias técnicas, incluyendo el reconocimiento facial y el análisis de marcha, para identificar a personas de las imágenes de los videos de vigilancia.



Además, con el análisis de grupos se pueden detectar patrones de conducta sospechosa, como diferenciar a ladrones de pasajeros normales en estaciones de tren.



Fuera de rastrear a ciudadanos con antecedentes penales, la tecnología de Cloud Walk está permitiendo monitorear sitios de “alto riesgo”, como tiendas que venden navajas y cuchillos.



“Claro, si alguien compra un cuchillo de cocina está bien, pero si esa persona va por una bolsa y un martillo después, comienza a ser sospechosa”, destaca el representante de Cloud Walk.



Otro ejemplo de aplicación de la IA en la predicción de crímenes de China es la “reidentificación personal”, es decir, la capacidad para reconocer la identidad de una persona aunque esté en lugares diferentes, con ropa diferente, lo cual es un avance relativamente reciente.



“Podemos usar la reidentificación para encontrar a sujetos que parezcan sospechosos al caminar de ida y regreso en la misma área, o a aquellas que estén utilizando máscaras”, explicó Leng Biao, profesor de reconocimiento corporal en la Universidad de Pekín en el área de Aeronáutica y Astronáutica. “La reidentificación nos permite volver a ensamblar la ruta de una persona en un área grande”, añadió.



Sin embargo, con la nueva tecnología surgen preguntas sobre la posibilidad de cometer injusticias, especialmente en un país que, según los expertos judiciales, no tiene pesos ni contrapesos en su sistema judicial. Aunque las leyes en China no permiten la inculpación de personas por un crimen que no han cometido, se puede acusar a sospechosos con el intento de cometer un delito.



“En la práctica, aún si no hay evidencia, todavía se podría acusar a un sospechoso”, agregó Li Xiaolin, un socio en el bufete de abogados de Beijing Weiheng Law Firm. “En China, las convicciones erróneas son muy difíciles de revocar mediante una apelación, debido al sistema judicial”, puntualizó.