Las cinco amenazas que enfrenta la Organización Mundial del Comercio

La Organización Mundial del Comercio (OMC) afronta la mayor crisis de sus 23 años de existencia. El presidente Donald Trump no cree que la entidad sea capaz de manejar los problemas que ha generado el rápido ascenso económico de China y cuestiona esencialmente las normas que rigen el comercio internacional. "La OMC es injusta con EE.UU.", dijo Trump en Twitter.



EE.UU. ha atacado a aliados y adversarios por igual en un esfuerzo por replantear las relaciones de comercio y Trump ha amenazado con aplicar gravámenes a productos chinos por 150.000 millones de dólares en un ajuste de cuentas que se intensifica con Pekín. China advirtió, a su vez, que impondría sus propios aranceles por 50.000 millones de dólares a las importaciones estadounidenses. Esta escaramuza comercial en aumento corre el riesgo de marginar el orden comercial mundial que EE.UU. contribuyó a construir. Por consiguiente, en tanto los líderes mundiales se precipitan hacia la Casa Blanca para defender los intereses de sus países, la mayor víctima podría llegar a ser el sistema mundial de comercio propiamente dicho.



Los problemas que enfrenta la OMC son los siguientes:



REGLAS DEBILITADAS



Los aranceles unilaterales con los que amenazan EE.UU. y China no se ajustan a los procedimientos establecidos de la OMC y, en caso de activarse, encenderán tensiones comerciales que el organismo de comercio no puede controlar.



JUSTIFICACIONES



La OMC enfrenta un flujo de disputas provenientes de países que se sirven de la seguridad nacional como justificación para imponer aranceles. Se recurre de ese modo a un tecnicismo del reglamento de la OMC que permite a sus 164 miembros emprender toda acción que consideren necesaria para defender "intereses de seguridad esenciales". Preocupa a los funcionarios comerciales que la OMC pueda verse marginada si los países abusan cada vez más de la exención por seguridad nacional para justificar sus restricciones comerciales. El director general de la OMC, Roberto Azevedo, dijo que sería mejor que los países resolvieran las cuestiones relativas a la seguridad nacional políticamente, en lugar de poner a prueba los límites del sistema de la OMC. "La seguridad nacional no es algo técnico", dijo Azevedo. "No se resuelve mediante una disputa en la OMC. Requiere diálogo en el nivel político más alto".



POSIBLE PARÁLISIS DE AUDIENCIAS



Desde agosto de 2017, EE.UU. bloquea a los candidatos a integrar el órgano de apelaciones de la OMC -foro clave para mediar en disputas-, diciendo que este se excedió en su mandato. Si continua con su suspensión, el órgano de apelaciones quedará paralizado a fines de 2019 porque no tendrá los tres panelistas requeridos para rubricar los fallos.



DISPUTA POR ECONOMÍA DE MERCADO



China dice que EE.UU. y la UE violan las normas de la OMC en tanto continúan tratándola como economía no de mercado en las investigaciones antidumping. La disputa ya obligó a la UE a modificar sus regulaciones antidumping básicas y en definitiva podría obligar a EE.UU. a cambiar la forma en que penaliza a los productores chinos que envían productos baratos al mercado estadounidense. EE.UU. dijo no tener planes de tratar a China equitativamente en las investigaciones internacionales antidumping porque Pekín no ha adoptado los principios de la economía de mercado.



NEGOCIACIONES INFRUCTUOSAS



A la OMC le llevó dos décadas completar su primer acuerdo comercial importante y son escasas las perspectivas de nuevos convenios entre sus 164 miembros. Por consiguiente, los países impulsan acuerdos individuales centrados en cuestiones sectoriales como el comercio electrónico o la inversión. Esto puede resultar positivo para grupos de países afines, pero pone de relieve el sentimiento de que la agenda de negociación más amplia de la OMC está inmersa en el desacuerdo.





*Bloomberg.