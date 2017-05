Las razones por las que Michel Temer debería renunciar

Podría pensarse que los brasileños estarían habituados al escándalo. Después de ver la destitución de una presidenta, la peor recesión en un siglo y a los principales magnates y líderes políticos del país, involucrados en una histórica investigación por corrupción, ¿qué más podría salir mal? Una pregunta tonta.



(Lea: Fiscalía de Brasil acusa a Temer de 'obstruir a la justicia')



Basta con considerar al presidente Michel Temer, al que presuntamente se grabó autorizando el pago de un soborno a un aliado político encarcelado en el marco de la gigantesca investigación Lava Jato sobre corrupción política, y cuyo propio cargo está ahora en riesgo. Si, Temer no cede.



(Lea: Bolsa y moneda brasileña se desploman por crisis política)



Ante los rumores sobre su inminente caída, descartó renunciar y negó que hubiera "comprado a persona alguna" o conspirado para obstaculizar la justicia, en ambos casos delitos que justificarían un juicio político.



(Lea: Los retos económicos que debe enfrentar Michel Temer como presidente interino)



Para entonces no importaba mucho: Brasil ya estaba inmerso en un torbellino por lo que parecía la implosión de un nuevo gobierno como consecuencia de un escándalo. El real se derrumbó frente al dólar y el pánico de los inversores eliminó 150.000 millones de dólares del mercado bursátil de Sao Paulo.



Un ministro renunció, dos partidos abandonaron la coalición gubernamental y el súper bloque de legisladores que Temer había conformado para impulsar enérgicas reformas económicas se deshacía.



En Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo, las protestas tomaron las calles. Todo eso pasó en apenas 24 horas. Temer, que ya es el gobernante menos popular de la historia reciente del país, se ha aferrado a su cargo mediante los más delgados de los hilos.



Uno era que, a pesar de toda la corrupción que lo rodea, aun no se lo había involucrado de forma directa ni acusado de delito alguno. El otro era que el encarnaba la última esperanza de Brasil de evitar un derrumbe económico.



Asumió la presidencia hace un año tras la caída de Dilma Rousseff, protegida del legendario populista y ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, impulsó reformas económicas transformadoras, consiguió que una legislatura fragmentada le diera su apoyo y se convirtió en el favorito de los mercados.



"No podemos arrojar todo ese trabajo por el país al basurero de la historia", dijo el pasado jueves Temer en un mensaje al país. Ahora ninguna de esas apuestas se sostiene.



El tono estridente de Temer era predecible, y no del todo carente de motivos. La grabación que contenía sus indiscreciones se difundió el jueves ya tarde, horas después de que se filtraran a la prensa algunos segmentos que generaron indignación.



El que lo grabó en secreto fue Joesley Batista, que junto con su hermano Wesley dirige JBS SA, la mayor compañía cárnica del mundo. Ambos se hicieron multimillonarios durante los años de gobierno de Lula y Rousseff, y donaron con generosidad a la campaña por la reelección de Rousseff en 2014, así como a la de su oponente Aecio Neves.



Los Batista, a los cuales varias investigaciones policiales señalaban por presuntos negocios turbios con fondos de pensión y entidades crediticias estatales, aparentemente acordaron atrapar a Temer y sus aliados mediante la entrega de las grabaciones comprometedoras a los fiscales brasileños y el compromiso de pagar multas de US$67 millones en el marco de un acuerdo judicial.



Según medios brasileños, pronto podrían hacerse revelaciones más explosivas. Temer podría luchar hasta completar su mandato en enero de 2019 mediante los recursos de conseguir que los aliados que le quedan cierren filas contra un juicio político o lograr la absolución de la Suprema Corte.



También deberá enfrentar a la Corte Electoral, donde tanto él como Rousseff están acusados de aceptar fondos de campaña ilegales en 2014.



Pero hay otra vía. En su condición de político que propuso construir un "puente al futuro", también podría dar un paso al costado y permitir que el Congreso elija un nuevo presidente, como indica la Constitución, o hasta impulsar una enmienda para convocar a nuevas elecciones generales.



Ese gesto podría salvar lo que queda de su maltrecha reputación, para no hablar de la incipiente recuperación económica de Brasil. "Hay 14 millones de desempleados y Brasil sigue siendo un caos fiscal", dijo Mónica de Bolle, del Instituto Peterson de Economía Internacional. "No es culpa de Temer, pero es probable que la recuperación y las reformas que él impulsaba hayan llegado a su fin".



Si se aferra al poder, en cambio, Temer corre el riesgo de prolongar la agonía de un gobierno que los críticos han comparado con una versión tropical de "Walking Dead".



Tal vez sea orgullo político o, con mayor cinismo, un recurso para conservar la inmunidad, que impide que los funcionarios en ejercicio deban responder ante los tribunales ordinarios.



Cualquiera que sea su motor, Temer ha decidido doblar la apuesta. Esa fue la estrategia de Rousseff en 2015. A pesar de tener una coalición más débil, el proceso de su juicio político se prolongó ocho meses y dejó a su desafortunado gobierno atrapado entre el estancamiento económico y la parálisis política. Los brasileños merecen un nuevo guion.