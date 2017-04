Los cambios económicos de los primeros 100 días de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo el 20 de enero con una larga lista de promesas para sus primeros 100 días. Estos son los principales asuntos que ha enfrentado y lo que ha conseguido.



RECORTES DE IMPUESTOS



Trump prometió reiteradamente cambiar el sistema impositivo con la mayor reforma desde la década de 1980. Esta semana propuso leyes para bajar los impuestos corporativos a un 15 por ciento desde el 35 por ciento actual, recortar el impuesto a los ingresos a 35 por ciento, anular el impuesto sucesorio y temporalmente recortar los impuestos a las ganancias generadas en el extranjero y repatriadas a Estados Unidos. Sin embargo, el plan es vago e incluso legisladores republicanos lo describieron como "indicaciones" para cambios legislativos.



COMERCIO EXTERIOR



Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) apenas días después de asumir el cargo, manteniendo una promesa electoral. El lograr mejores acuerdos comerciales para el país se ha convertido en una meta global de su gobierno.



Trump ha amenazado con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a menos que sea renegocie con importantes cambios. También ordenó una revisión de las causas de los déficit comerciales de Estados Unidos.



El presidente prometió designar a China como un manipulador monetario, lo que significa que Estados Unidos puede entonces imponer aranceles a artículos chinos. Pero a mediados de abril Trump cambió el rumbo y dijo que China no era un manipulador monetario.



COMPRE Y CONTRATE ESTADOUNIDENSE



Trump prometió evitar que las compañías estadounidenses trasladen empleos al exterior. Incluso antes de asumir usó su victoria electoral para convencer a empresas de no llevar más empleos a México. Reivindicó victorias con la unidad Carrier de United Technologies Inc y con Ford Motor Co, pese a que Carrier igualmente eliminó cientos de trabajos en Indiana y Ford dijo que dejaba de lado sus planes para una fábrica en México debido a una demanda menor por automóviles pequeños en América del Norte.



Trump ordenó una revisión del programa de visas H-1B, que permite el ingreso de trabajadores extranjeros altamente calificados a Estados Unidos. El presidente dijo que quiere modificar o reemplazar el actual sistema de lotería con uno basado en méritos para este tipo de trabajadores.



'DRENAR EL PANTANO'



Esta fue una de las banderas de Trump durante la campaña, diciendo que cambiaría Washington destruyendo la influencia de intereses especiales y élites políticas. Criticó a su rival, la demócrata Hillary Clinton, reiteradamente por sus discursos pagos al banco de Wall Street Goldman Sachs, pero nombró a varios ex ejecutivos del banco de inversión en cargos de gobierno. Sí prohibió a los funcionarios nombrados de cualquier agencia ejecutiva hacer cabildeo por cinco años después de dejar su cargo.



REGULACIÓN ANTIAMBIENTAL



Trump prometió eliminar regulaciones que dijo afectaban la economía estadounidense y lo ha hecho de manera agresiva. Emitió un permiso para el polémico oleoducto Keystone XL, rescindió normas relativas al cambio climático del gobierno anterior, incluyendo un plan de energía limpia, una prohibición a la explotación de carbón en tierras federales y reglas para frenar las emisiones de metano en la producción de crudo y gas.



Como parte de un impulso por otorgar más tierras federales para la perforación, minería y otros proyectos, Trump ordenó una revisión para identificar monumentos nacionales que pueden ser derogados o redimensionados. Se anticipan demandas legales.



Su gobierno también aprobó decenas de medidas que anulan normas de los últimos meses del gobierno anterior sobre el medio ambiente, energía, educación y servicios financieros.



REFORMA DEL 'OBAMACARE'



Las promesa de anular y reemplazar la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (ACA, por su sigla en inglés), la política doméstica clave del presidente Barack Obama, fue una de las principales de la campaña de Trump, pero también ha sido uno de los mayores fracasos de su joven presidencia.



Una ley en la Cámara de Representantes fue retirada a fines de marzo cuando quedó claro que los republicanos no obtendrían los votos suficientes para su aprobación, pese a que controlan la cámara. Pero un nuevo plan esta semana logró el apoyo del House Freedom Caucus, el bloque conservador que ayudó a hundir el proyecto anterior. Esto mejora las posibilidades de un acuerdo en la Cámara, pero no está claro si podrá obtener el respaldo suficiente de republicanos moderados y enfrentará desafíos más duros en el Senado.



INMIGRACIÓN Y EL MURO



Trump prometió una ofensiva contra inmigrantes ilegales que llegaban a Estados Unidos y la deportación de indocumentados que vivían en el país, en particular personas con antecedentes penales. También prometió construir un muro a lo largo de la frontera y que México lo pagara. El enfoque y la fuerte retórica influyó en el número de inmigrantes que intentaron ingresar al país ilegalmente, cuyo porcentaje cayó a mínimos de 17 años en marzo. El número de niños que viajaban con otra persona y fueron detenidos en la frontera sur cayó más de un 90 por ciento en marzo desde diciembre.



Trump insiste en que construirá el muro fronterizo, pero cedió a demandas esta semana de no incluir el financiamiento total en una ley de presupuesto para anular la amenaza de una paralización del gobierno.



Trump también dijo durante la campaña que prohibiría el ingreso de musulmanes a Estados Unidos con el argumento de que era necesario como parte de la lucha contra el grupo militante Estado Islámico. El 27 de enero decretó una prohibición temporal al ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, incluyendo Siria. También prohibió indefinidamente a refugiados originarios de Siria y temporalmente a refugiados de los otros países. Pero un juez federal anuló el decreto y una corte federal de apelaciones respaldó el fallo.



Trump emitió un decreto de viajes revisado a principios de marzo, que también fue bloqueado por una corte federal. De manera similar, su orden de suspender fondos federales a las llamadas "ciudades santuario", que ofrecen refugio a inmigrantes ilegales, fue bloqueada esta semana por un juez.



LOS VAIVENES EN POLÍTICA EXTERIOR



La política exterior de Trump ha sido confusa con grandes cambios en los primeros 100 días y ningún enfoque claro.



Rusia: Trump habló con admiración del presidente ruso Vladimir Putin durante la campaña electoral e indicó que quería un acercamiento con Moscú. Pero su tono se ha enfriado considerablemente hacia Putin en las últimas semanas. El mandatario ruso condenó la decisión de Trump a principios de abril de lanzar un ataque con misiles en Siria como castigo por el uso de armas químicas por parte del Gobierno, y el estadounidense dijo que la relación con Rusia "estaría en mínimos de todos los tiempos".



Otan: Trump alarmó a aliados estadounidenses durante la campaña electoral al calificar a la alianza como "obsoleta". Pero a mediados de abril elogió a la OTAN y dijo que no estaba obsoleta. Una decisión del secretario de Estado Rex Tillerson de proponer nuevas fechas para reuniones ayudó a calmar preocupaciones sobre el compromiso de

Trump con el grupo.



Siria: Trump prometió evitar una participación en conflictos en Oriente Medio y en sus primeros días en el cargo dijo que no quería que Estados Unidos se involucrara más en la guerra siria. Pero respondió al ataque con armas químicas, que causó decenas de muertes, ordenando bombardeos a una base aérea siria. La decisión le ganó elogios de legisladores en Washington y de aliados en Europa.



Corea del Norte: Una creciente amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte es quizás el más serio desafío de seguridad de Trump. El presidente estadounidense se ha comprometido a impedir que Corea del Norte pueda golpear a Estados Unidos con un misil nuclear, una capacidad que expertos dicen que Pyongyang podría tener en algún momento después de 2020. El gobierno de Trump busca que Corea del Norte desmantele sus programas nucleares y de misiles a través de sanciones internacionales más duras y presión diplomática. Ha instado a China, el mayor socio comercial de Corea del Norte, para que haga más por frenar el programa nuclear de Pyongyang.



CORTE SUPREMA



Esta es una de las victorias de Trump. Su promesa de elegir a un reemplazante del juez Antonin Scalia, quien murió en febrero del 2016, se cumplió con la designación de Neil Gorsuch. El Senado confirmó a Gorsuch pese a la oposición demócrata, restaurando una mayoría conservadora a la corte.