Los millones que gastan Netflix y Amazon para robarle talentos a Hollywood

El inesperado acuerdo por 300 millones de dólares de Netflix Inc. para sacar a Ryan Murphy de 21st Century Fox Inc. demuestra lo sencillo que les está resultando a las empresas de tecnología ricas robarse a los mejores talentos de Hollywood.



Lea: (Apple podría comprar Netflix).

Netflix, que lanzó su primera serie original hace tan solo seis años, ya se llevó a dos de los productores televisivos más exitosos -Murphy y Shonda Rhimes- de dos de las empresas más valiosas de la industria. Rhimes, productora de 'Grey's Anatomy' y 'Scandal', dejó ABC, la unidad de Walt Disney Co., en agosto.



Ya no más conformes con obtener licencias para pasar programas de otras empresas de medios, Netflix y otro gigante de la tecnología, Amazon.com Inc., están gastando en los mejores talentos de Hollywood para sacarlos de esos estudios.



Revolucionan así el negocio de la TV, aumentan el costo de los talentos y debilitan a muchas de las potencias tradicionales. No es la primera vez que los estudios de Hollywood soportan amenazas externas, pero la lista de talentos que se pasan de bando crece con cada día que pasa.



'AMERICAN HORROR STORY'



Netflix, con un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares, le pagará a Murphy, el productor de 'American Horror Story', cerca de 300 millones de dólares en cinco años para que haga programas y películas para el servicio de streaming.



El dinero pagará los costos de estructura de Ryan Murphy Productions y sus honorarios de guionista, director y productor. Rhimes fue la estrella más importante que cambió la TV tradicional por el streaming cuando anunció que firmaría un contrato de largo plazo con Netflix.



Venía trabajando en ABC hacia más de una década y había entrado al reducido grupo de directores creativos y guionistas de TV conocidos por el público. Zombies Robert Kirkman, el creador del mayor éxito de la TV por cable, 'The Walking Dead', firmó un acuerdo por dos años con Amazon en agosto, unos días antes que Netflix anunciase su acuerdo con Rhimes.



Amazon gastó la cifra estimada de 4.500 millones de dólares en programas de video el año pasado y planea aumentar su presupuesto este año. Su serie 'La maravillosa Sra. Maisel' ganó el Globo de Oro a mejor comedia televisiva.



El nuevo niño bonito Shawn Levy ascendió en Hollywood dirigiendo comedias para grandes estudios, entre ellas 'Mas barato por docena' y 'Una noche en el museo'. Pero luego se reinventó como uno de los productores más solicitados de la TV gracias a 'Stranger Things', el programa fantástico de Netflix que fue un éxito inesperado.



El servicio de streaming ya se había quedado con la empresa de TV de Levy el año pasado y ahora le pasa todo tipo de proyectos ambiciosos. Amazon también se alió con Sharon Horgan, la comediante y actriz británica que creó 'Catastrophe', la comedia del servicio popular entre la crítica. Aunque Horgan tiene un programa en HBO ('Divorce'), Amazon tiene el derecho a aceptar o rechazar primero cualquier trabajo que haga en el futuro.