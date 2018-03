¿Cuáles son los países más endeudados del mundo?

A la hora de evaluar la salud financiera de los países, el nivel de endeudamiento es uno de los factores más relevantes. Pero ¿cuáles son las economías con mayores obligaciones? ¿Y con menores acreencias?



Tal como muestran los datos del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor International, hay un claro líder al hablar de endeudamiento: Japón, un país que cuenta con obligaciones por el 239,8% de su economía nacional, o lo que es lo mismo, debe US$11,6 billones.

Tras la nación asiática se encontraría Grecia, que a causa de la grave crisis por la que ha atravesado en los últimos ocho años y los rescates financieros de la Unión Europea, cuenta con una deuda que asciende hasta el 183,4% de su PIB, con una cifra cercana a los US$367.000 millones.

Por lo demás, entre los países que han llevado sus deudas más allá del 100% de su economía se encuentran algunos europeos como Italia o Portugal, africanos como Eritrea, Cabo Verde o Congo, o asiáticos como Singapur o Bután.



Eso sí, sin en vez de tener en cuenta el porcentaje respecto a la deuda, se toma en consideración el monto total de las obligaciones, el líder mundial sería Estados Unidos, cuya cifra asciende hasta los US$20,9 billones y supone el 108% de la producción de la primera economía internacional.



Cabe destacar que otras grandes economías europeas como España, Francia o Alemania, cuentan hoy en día con una deuda de 98,1%, de 96,8% y de 64,2%, respectivamente. Asimismo, las acreencias de China llegan hasta el 46,6% del PIB.



También, al hablar de regiones, Norteamérica tendría el mayor endeudamiento con un 106,5%, seguido por Asia-Pacífico con un 83,5% de la economía de los países y Europa Occidental, con el 81%.



Por detrás, le llegaría el turno a Latinoamérica, con unas acreencias de 61,4%, y África del Sur, con 53%. Igualmente, el Medio Oriente presenta un dato de 44,2%, seguido por Europa del Este con 35,5%, lo que convertiría a esta región en la menos endeudada.



Aun así, pese a que algunos países cuentan con una deuda más abultada que otros, esta no es necesariamente una señal de alerta. “Son muchos los factores que definen el riesgo de una deuda, pero uno importante es el de los activos que tiene el país para cubrir ese endeudamiento. Si por ejemplo, es del 60% del PIB, pero el país tiene activos por 20% del PIB como fondos soberanos, reservas, etc, la deuda neta realmente es más baja y manejable. Lo otro es que si el déficit fiscal, excluyendo el pago de intereses, es alto por mucho tiempo quiere decir que el país se tiene que endeudar más para pagar la misma deuda y eso es insostenible en el largo plazo”, explica Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital.



Asimismo, como destaca Shelly Shetty, lider del equipo de calificaciones soberanas para América Latina de Fitch, “En general, nos centramos más en la tendencia de la carga de la deuda del gobierno que en la carga general de la deuda. Algunos soberanos muy bien calificados tienen una carga de deuda mayor que los que tiene peor calificación”.



Por el otro lado de la tabla, también hay países que en la actualidad cuentan con un nivel de endeudamiento muy bajo frente a su economía nacional.



Un ejemplo de ello es Hong Kong, que según las cifras de Euromonitor International, tiene una deuda de 0,1% de su PIB, así como Liberia (0,4%), Brunéi (2,8%) o Estonia (8,7%).



Para el caso de América Latina, Belice (92,3%), Brasil (83,4%), El Salvador (61,5%), Uruguay (61,3%) o México (55,1%) son los países que cuentan con una mayor deuda respecto al PIB. Colombia, con un 48,6%, estaría en la octava posición dentro de la región.



“En América Latina hemos visto aumentar la carga de la deuda en varios países debido a los mayores déficits fiscales, el crecimiento económico más lento y la depreciación de la moneda. A medida que la recuperación se arraigue en las economías regionales y siempre que los gobiernos sigan controlando el gasto, podríamos comenzar a ver tendencias más favorables en la dinámica de la deuda”, dijo Shetty.



PIDEN AJUSTE DEL GASTO



La regla fiscal ha sido uno de los grandes desafíos que ha enfrentado la economía colombiana. Sin embargo, la agencia calificadora de riesgos, Fitch Ratings, asegura que es necesario que en el 2019, el país haga un importante ajuste del gasto porque, de lo contrario, no se cumpliría el objetivo.



La firma indica que “para alcanzar el objetivo fiscal de 2,2% del PIB, es probable que el Gobierno deba aprobar otra reforma tributaria o hacer un recorte significativo del gasto. Una reforma fiscal adicional sería un reto político como lo fue la de 2016. Por otra parte, recortes en el gasto han sido políticamente difíciles de lograr”, manifestó Fitch.