La Aerocivil entregó este lunes el informe preliminar de los hechos que rodearon el accidente cerca a Medellín, en el que 71 personas perdieron la vida, la mayoría futbolistas del Chapecoense.



(Lea: Avión de Lamia tenía combustible limitado y exceso de peso).



En la reconstrucción, la entidad concluyó que el piloto y el copiloto tenían pleno conocimiento de la falta de combustible. Además la aeronave tenía exceso de peso.



El avión Lamia 2933 se estrelló a las 9:58 p.m. hora local, aquí un recuento de los últimos minutos de la aeronave antes del accidente en La Unión (Antioquia).



9:49 p.m.

El piloto solicita prioridad por problemas de combustible.

Ya habían activado un protocolo para despegues y aterrizajes para reducir la velocidad.



9:52 p.m.

La controladora da instrucciones a las demás aeronaves para darle prioridad y espacio al avión de Lamia.



9:53 p.m.

La tripulación inicia un descenso y el motor número 3, de los cuatro que tiene, se apaga por falta de combustible.



12 segundos después

Se apaga el motor 4, la tripulación no anuncia de la situación a la controladora.



9:54 p.m.

Dos motores apagados y tripulación no hace el reporte. Activan el tren de aterrizaje.



9:55 p.m.

Tres motores sin funcionar.

Controladora pregunta al piloto si requiere servicio adicional en tierra y piloto responde que “le confirma que cuando estén en tierra”.



9:57:29 p.m.

Cuatro motores sin funcionar.

Piloto anuncia falla eléctrica total y sin combustible.



9:58:48 p.m.

Piloto dice que está a 9.000 pies de altura, y la aeronave desciende quedando por debajo de la altura mínima para aterrizar.



Después de esto, no se recibieron más respuestas de la aeronave y se registra el impacto del avión con el cerro de La Unión en Antioquia.