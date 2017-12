¿Va a desaparecer el PC?

Dilip Bhatia, vicepresidente global de mercadeo y experiencia del cliente de la división de PC de Lenovo, habló en exclusiva para Portafolio.co en Yojkohama (Japón) y vaticinó que el computador personal, al contrario de lo que muchos predicen, vivirá por un tiempo largo pero teniéndose que adaptar a las nuevas necesidades de los consumidores a nivel global.



¿Cómo va el negocio del PC?



El mercado del PC todavía es muy grande, se venden anualmente entre 270 y 290 millones de unidades en todo el mundo. Es un negocio de 150.000 millones de dólares. Actualmente no está creciendo pero tampoco declinando, permanece estable.

Mientras el escritorio declina, crece el de los personales, notebooks y el gaming.



Nosotros tenemos productos para varios segmentos, el Thinkpad, que cumplió 25 años, está dirigido a profesionales, la línea Yoga para el diseño, gaming para los millenials y otras líneas de productos dependiendo de las características de los usuarios.



¿Cuál es la participación de Lenovo en el mercado de PCs?



A nivel global si combinamos el negocio de tabletas y PCs somos los primeros con el 14% del mercado.



¿Cuáles son las nuevas tendencias?



La gente ha cambiado sus expectativas acerca de los PCs desde que llegaron al mercado las tabletas y los teléfonos inteligentes. La gente espera aparatos con más capacidad, rápidos, delgados, livianos, pequeños y con conexión instantánea a internet.



La gente busca que los PC se parezcan más a los teléfonos inteligentes, que evolucionen y que se pueda hablarles de la misma manera, los mismos procesadores y sistemas.

Ahora estamos rodeados de muchos computadores personales y todo depende de nuestras necesidad para decidir cuál necesitamos.



Muchos pronostican la desaparición del PC ¿qué piensa?



Estoy en desacuerdo. Pienso que el PC todavía tiene mucho futuro. Es un mercado joven, de solo unos 35 años y está en su infancia. Si se le compara con la industria de los carros en sus comienzos, vemos que no habían muchas clases de carros, como ahora que existen muchas líneas, y pienso que la industria del PC se desarrollará de la misma manera.



Al contrario, el negocio de las tabletas está declinando porque la gente no está comprando más.



Siempre habrá alguien que necesite una pantalla y un teclado de alguna forma.



Pero los usuarios están buscando otras opciones como las tabletas y los teléfonos inteligentes…



Algunos tipos de usuarios necesitan la tableta y no el PC, pero este último es necesario para programar, diseñar o escribir contenido largos, depende del uso que se le quiera dar.



¿Cómo saben qué quieren los usuarios?



Mediante estudios, reportes y retroalimentación. Este aspecto es muy importante para nosotros porque es vital tanto para medir los ciclos, desarrollo y evolución de nuestros productos. Sabemos escuchar sin diferencia a nuestros clientes en todo el mundo.



Traemos todo ese 'know-how' a la compañía porque los usuarios son lo más importantes para nosotros y con eso sabemos lo que quieren y buscan.



¿Qué diferencia hay entre los mercados del mundo para PCs?



Los mercados son muy similares. En Estados Unidos los convertibles son muy populares. Asia prefiera tamaños pequeños como los equipos de 12 pulgadas mientras que en Latinoamérica los prefieren más grandes: de 14 o 15 pulgadas. Pero en realidad los distintos mercados a nivel mundial tienen más similitudes que diferencias.



¿A qué otros negocios el apunta Lenovo?



Tenemos mucha innovación y muchas líneas de productos para diferentes necesidades a precios muy accesibles, con tal que muchas personas en el mundo puedan acceder por costos a nuestros productos, desde la gama baja hasta la más alta.



También nos estamos enfocando en los teléfonos inteligentes y estamos haciendo una gran inversión en centros de datos para negocios. Así mismo en cómo están cambiando los espacios de trabajo, cada vez más inteligentes y más pequeñas. Miramos también el mercado de la salud y de las ventas minoristas.



¿Qué nuevos productos tienen en mente?



En la compañía tenemos tres estrategia a mediano y largo plazo. La primera, es mantenernos como líderes del mercado. La segunda, nos vamos a centrar en el negocio de los teléfonos inteligentes y la tercera, como ya le dije en los centros de datos de negocios que están creciendo muy rápido.



Y a largo plazo queremos invertir en inteligencia artificial y la realidad aumentada.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co

Yokohama (Japón)