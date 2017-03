Lufthansa advierte que el 'Brexit' afectará aerolíneas británicas

El máximo responsable de Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr, espera que Francia y Alemania asuman una línea dura contra el sector de aviación del Reino Unido en las negociaciones del Brexit, lo que amenaza con perturbar las conexiones aéreas en toda Europa.



"Brexit significa Brexit –nuestra industria no estarÁ exenta–", dijo Spohr, que ha acompañado a la canciller alemana Ángela Merkel en sus visitas de estado y discutido el asunto con funcionarios alemanes, franceses y de la UE.



"El enfoque básico es que cada sector diga 'Bien, vamos a fingir que no ha pasado nada'. Eso es algo que ni los gobiernos ni la Comisión Europea van a aceptar. Puede estar seguro de ello, por lo que oigo".



Los vuelos entre los países de la UE están regulados por el tratado del Cielo Único Europeo y el Reino Unido probablemente necesite un nuevo acuerdo cuando abandone el bloque.



Además, las aerolíneas británicas que vuelan de un estado europeo a otro tal vez requieran una licencia de operación basada en algún lugar del continente. El Reino Unido debe abandonar el mercado común dos años después de que el proceso de divorcio se desencadene oficialmente el miércoles.



Será "prácticamente imposible" que los gobiernos lleguen a un acuerdo amplio en el tiempo disponible para las conversaciones, dijo Spohr, CEO de la aerolínea más grande de Alemania.



Eso significa que habrá un periodo de transición con posibles trastornos a medida que el sector se ajuste a las nuevas reglas, agregó.



Un representante del Ministerio de Transporte de Alemania dijo recientemente a un grupo de parlamentarios en una reunión privada que el Reino Unido perdería probablemente su condición de miembro del acuerdo de Cielo Único Europeo y que entonces habría que negociar un nuevo convenio, según una persona que asistió al debate y pidió no ser identificada porque la reunión no estuvo abierta al público.



SIN ATAJOS



Las líneas aéreas británicas, entre ellas EasyJet Plc y el propietario de British Airways, IAG SA, han advertido que un escenario duro del Brexit afectaría sus negocios.



En tanto IAG ya tiene varios certificados europeos de explotación a través de sus ramas continentales, la empresa EasyJet, con sede en Luton, Inglaterra, aún está en proceso de obtener un certificado de explotación aérea en un estado de la UE.



La compañía irlandesa Ryanair Holdings Plc ha dicho que necesita al menos 12 meses para ajustar sus rutas y venta de pasajes una vez que se decidan las nuevas reglas.

Como aerolinea de la UE, Ryanair, con sede en Dublin, también requeriría una licencia para operar sus vuelos locales británicos. La compañía, que atrae alrededor del 40 por ciento de sus clientes del Reino Unido, dijo que podría tener que renunciar a sus rutas británicas después del Brexit.



Las acciones de EasyJet cayeron hasta 1,5 por ciento a 997 peniques en las operaciones londinenses, mientras que IAG bajo un 0,8 por ciento a 530 peniques.



Ryanair se deslizo un 0,9 por ciento a 14,37 euros. Spohr espera que Merkel y el presidente francés Francois Hollande se opongan a que se le dé un trato especial al sector, a pesar de los pedidos de funcionarios como el ministro británico de Transporte, Chris Grayling, de que se dé prioridad al sector aéreo en las negociaciones del Brexit.



"Las aerolíneas británicas dicen que quieren un atajo", dijo Spohr, quien acompaño a Merkel en un viaje a China en junio.



"Pero eso es algo que el señor Hollande y la señora Merkel no harán".



BLOMBERG