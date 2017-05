Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Madurol, convocó este lunes al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz en el país y será vencido "el golpe de Estado".



"Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional, de acuerdo con el artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente", dijo en un acto de masas con obreros en Caracas, en el que por el momento no ha explicado más detalles sobre cómo será ese proceso.



"Sobre la constituyente no hay poder posible", leyó de la actual Constitución, redactada en 1999, al comienzo del primer mandato de Hugo Chávez. "Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República", dijo.



Esto abre la posibilidad para que todo el ordenamiento jurídico venezolano sea transformado, si bien todavía no es claro qué alcance buscará darle el oficialismo chavista, pues Maduro dijo que su objetivo es fortalecer la actual Constitución.



"Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional (de mayoría opositora) podrida que está ahí", dijo.



Ante miles de seguidores congregados en el centro de Caracas por el Día del Trabajador, Maduro dijo: "Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo".



El líder opositor Henrique Capriles reaccionó de inmediato a través de su cuenta de Twitter: "El dictador Maduro y su narco corrupta cúpula pretenden matar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela! No podrán!" También llamó a estar "atentos a las acciones" que convocarán frente a este movimiento de Maduro.