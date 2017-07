'Maduro está aprendiendo la manera de gobernar del régimen cubano'

Raúl Gallegos, autor del libro ‘Cuándo se jodió Venezuela’ y una de las personas que más conoce la situación del vecino país, analiza lo que sucedería en ese país con el plebiscito del domingo pasado, la Constituyente del 30 de julio, y cuáles son las posibilidades reales para que haya un cambio de Gobierno.



Lea: (Participación en plebiscito de Venezuela supera lo esperado).



¿Qué efecto tendrá la votación simbólica que se realizó ayer en Venezuela?



Casi ninguno. Este es un Gobierno dictatorial que no van a sacar bajo términos legales, ni electorales, ni de una manera racional. El problema que tiene la oposición es que dicen que este Gobierno es una dictadura pero no lo quieren asumir, entonces no pueden pretender que se vaya. El plebiscito es un gran ejercicio pero no va a convencer a Maduro y su régimen de cambiar.



Los que creemos en la democracia, sin violencia, ni sangre, ni golpes de Estado tenemos el problema que el Gobierno venezolano se aprovecha de esto para no cambiar. Es un Gobierno que reta cínicamente.



Lea: (Periodistas no podrán hacer cobertura del plebiscito en Venezuela).



¿Siente amenazada su estabilidad después del voto de más de 7 millones de personas?



Para nada y así es muy difícil sentarlo para hacer concesiones. Además tiene el apoyo de la mayor parte de los militares, que se sienten y están amarrados al Gobierno.



¿Qué tendría que cambiar?



Creo que la única esperanza que tiene la oposición no violenta es que las Fuerzas Armadas se volteen. La única forma de sacar a Maduro es que las Fuerzas Armadas le pidan, de manera pacífica, que renuncie. Y eso es lo que está buscando la oposición: que le quite el apoyo para que se vaya y hallan elecciones. No es un golpe de Estado sino que permita las vías constitucionales.



La otra es que haya una implosión del Gobierno de manera sistemática pero creo que a fuerza de mensajes como el voto simbólico no se va a lograr mucho. No hay que olvidar que este es un Gobierno de corte cubano, que es su principal asesor, que utiliza la represión, intimidación, cárcel y hasta el asesinato. Maduro está aprendiendo esto y no va a actuar de otra manera.



Lea: (Salida de Leopoldo de la cárcel, ¿jugada maestra de Maduro?).



¿Es tan mala la Constituyente como se dice?



Con ella van a hacer lo que les da la gana, no solo con la Constitución sino con todo tipo de leyes. Es una justificación semilegal a una situación dictatorial. Los eligen el 30 de julio y al otro día ya van a tener militares cerrando la Asamblea Nacional para que nadie pueda entrar, sino solo los constituyentes de ellos. Cómo impedirlo, no nos engañemos, tienen las armas.



¿Cree que se va a haber Constituyente?



Creo que sí, en realidad no veo nada que impida que se realice la Constituyente. Tienen a las Fuerzas Armadas que van a proveer la seguridad para que el voto se realice, y un Consejo Nacional Electoral que está amañado con el Gobierno y que organizará las elecciones.



Creo que va a ser interesante la cantidad de gente que sale a votar, la participación dentro de estas elecciones, y qué hace el ente comicial ante una participación baja.



Este Gobierno está empeñado en el poder de la manera que sea posible, si se van del poder tanto los líderes del chavismo como los líderes de las Fuerzas Armadas que han apoyado al Gobierno tienen mucho que perder, ellos no tienen ninguna otra opción y la oposición no tiene manera de detenerlos.



¿Por qué permitieron la casa por cárcel para Leopoldo López?



Fue una de las mejores noticias que han salido de Venezuela en los últimos años, muy positivo para el aliento de la oposición a la hora de protestar, pero el objetivo principal del Gobierno es bajarle intensidad a la oposición en las calles, le da respiro al régimen, bajarle el ímpetu a las protestas. El chavismo no tiene mucho que perder y mucho que ganar con la ‘liberación’ de Leopoldo. Este régimen es muy cínico.



¿Entonces estas protestas diarias y muertos tienen poco efecto?



Sí. Le ha hecho más mella a Maduro los planes de crear una Constituyente que ha llevado a unos elementos de las fuerzas armadas a voltearse al Gobierno y un poco de división dentro del mismo chavismo, a medida que Maduro se radicaliza.



El impulso que ha mantenido la oposición en las noticias a nivel internacional sin duda es importante para que tanto adentro como afuera se den cuenta qué tipo de Gobierno es este.



El riesgo más grande para Maduro es que haya divisiones dentro del mismo chavismo o dentro de las Fuerzas Armadas. Pero para esto, decidió rodearse de más militares, incrementado sus posiciones de poder en los últimos dos meses, dando ascensos para almirantes y generales, aumentando los beneficios y el pago a los miembros de la Guardia nacional, que son los que reprimen a la gente en las calles. Hay un entendimiento de cuál es la fuerza principal que los mantiene en el poder y por eso hacen todo lo posible para que la fuerzas armadas no se les volteen.



¿Entonces va a seguir la situación actual?



Yo creo que sí, todo va a depender de la capacidad de este Gobierno de manejar a las Fuerzas Armadas, de seguir con su complicidad y con los grupos del chavismo. Si están dispuestos de apoyarse los unos a los otros va a ser difícil salir de ellos, la oposición sola no va a poder.



¿Más de 100 militares están presos unos por rebelión, abandono de puestos, etc., comenzó la fractura entre ellos?



Nada hasta el momento indica que exista una división peligrosa en el seno de las Fuerzas Armadas, aunque sí hay descontento. En Venezuela, las Fuerzas Armadas han sido muy disciplinadas, ideologizadas por este Gobierno y hay corrupción a todo nivel. Hay mucho en juego para mantener los incentivos actuales, ellos saben que pueden ser arrestados o presos por actividades ilegales en las que se han involucrado en los últimos años. El incentivo para que este Gobierno sobreviva es demasiado fuerte en las Fuerzas Armadas en este momento.