El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas asegurando que este lunes su gobierno detectó "mafias" tratando de reingresar grandes cantidades de billetes de 100 bolívares, que él mismo ordenó sacar de circulación ante su supuesto acaparamiento en Colombia.



"He tomado la decisión de cerrar la frontera con Colombia por 72 horas", anunció el mandatario en una cadena obligatoria de televisión, un día después de que decretara el retiro del billete de mayor denominación, el de 100 bolívares, afirmando que estaba siendo acaparado por grupos criminales en la frontera con Colombia para desestabilizar la economía de Venezuela.



Reconociendo que fue una medida "dura" pero "inevitable", Maduro ordenó reforzar la seguridad en la frontera para evitar que ese dinero reingresara al país, que vive una grave crisis económica y una alta inflación.



El mandatario aseguró que este lunes las autoridades capturaron (sic) 64 millones de bolívares (unos 96.000 dólares a la mayor tasa oficial) "que pasaban por trochas (caminos improvisados)". Frente a esta situación, el presidente dijo que aspiraba a conversar a la brevedad con su par colombiano, Juan Manuel Santos, para pedirle que elimine una norma que permite que el bolívar se cambie en la frontera fuera de la tasa de cambio oficial.



Esto hace que muchos colombianos aprovechen ese cambio ventajoso para cruzar la frontera y comprar productos subsidiados del lado venezolano. "Aspiro a la reciprocidad de mi amigo, premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos", dijo Maduro.



El retiro del billete de 100 bolívares en las próximas 72 horas sorprendió a los venezolanos a la espera de que el jueves empiecen a circular paulatinamente en el país nuevas monedas y billetes, que multiplican hasta en 200 el valor del mayor billete actual.



CHAVISMO ACUSA A LA OPOSICIÓN DE MAFIA DE LA MONEDA



El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acusó a la oposición de estar "relacionada" con las mafias que participan en el contrabando de la moneda nacional, un señalamiento que hace después de que el presidente, Nicolás Maduro, ordenara la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares.



"Todo indica lamentablemente que la oposición está directamente relacionada con la responsabilidad de estos actos", dijo el dirigente y diputado por el PSUV Héctor Rodríguez en rueda de prensa al referirse al contrabando de billetes de 100 bolívares y su inminente salida de circulación en los próximos días.



"Viste a una oposición diciendo que el problema de la falta de efectivo era culpa del gobierno pero hoy cuando el gobierno toma una medida contra las mafias sale a defender a las mafias y empiezan a aparecer los billetes, es una oposición que indiscutiblemente está vinculada con la guerra económica (...) que defiende la mafia de los billetes", agregó.



Maduro ordenó ayer recoger los billetes de 100 bolívares, que actualmente representa el papel de mayor denominación, para hacer frente a supuestas mafias colombianas que almacenan el papel moneda para "desestabilizar" la economía del país.



Aseguró que hay bancos nacionales involucrados y que "la operadora" que ha dirigido el plan contra el papel moneda de Venezuela es una ONG "contratada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".



Rodríguez rechazó las críticas que han hecho varios dirigentes opositores a la medida que ha tomado el Gobierno de Maduro, y tras apuntar que esta es una medida necesaria señaló que con ella se busca "defender al pueblo venezolano contra los sectores de derecha que mantienen la guerra económica en el pueblo venezolano". "Quienes hacen negocio con los billetes deben estar usando a todos sus voceros políticos, a todos sus voceros económicos porque es una decisión contra las mafias", insistió al tiempo que anunció que la "revolución" va a seguir tomando estas decisiones.



La medida se toma cinco días después de que el BCV anunciara la ampliación del cono monetario con seis nuevos billetes, de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500 bolívares, y tres monedas más, de 100, 50 y 10 bolívares que implica una adaptación a la fuerte inflación que sufre el país.



VENEZOLANOS DICEN QUE EN COLOMBIA NO ACEPTAN BILLETES DE 100 BOLÍVARES



Cientos de venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia por San Antonio del Táchira, a 850 kilómetros de Caracas, no pudieron hacer compras este lunes en el Norte de Santander luego de que los comerciantes colombianos decidieran no aceptar los billetes de 100 bolívares.



Los vendedores tomaron esta resolución un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenase recoger los billetes de 100 bolívares, el de mayor denominación, e indicase que estos quedarán sin valor en los próximos días para hacer frente a supuestas mafias colombianas que almacenan el papel moneda.



A los compradores, provenientes de diferentes estados de Venezuela, no les recibieron en Colombia el papel moneda de 100 bolívares al tiempo que funcionarios militares comenzaron a decomisar grandes cantidades de estos billetes a quienes encontraban sospechosos de contrabando.



Las casas de cambio de la ciudad colombiana de Cúcuta y los comercios del Norte de Santander, capital de este departamento del norte de Colombia, fueron sorprendidos el domingo con el anuncio de Maduro y decidieron no recibir los billetes en cuestión.