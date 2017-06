Theresa May llega a un principio de acuerdo con el DUP para gobernar

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha llegado a un principio de acuerdo con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte para gobernar con su apoyo puntual, anunció este sábado un portavoz de Downing Street, despacho oficial de la jefa del Ejecutivo.



Los unionistas norirlandeses y los conservadores han pactado los “principios de un borrador de acuerdo” para apoyar a un Gobierno de May cuando el Parlamento reinicie sus sesiones la próxima semana, un documento que el lunes será evaluado por el gabinete de la primera ministra.



(Lea: Conservadores ganan elecciones en Reino Unido).



“Damos la bienvenida a este compromiso, que puede proveer a todo el país la estabilidad y certidumbre que se requiere mientras nos adentramos en el 'brexit' y más allá”, declaró el portavoz de May.



“Los detalles serán puestos sobre la mesa para dialogar y llegar a un acuerdo en la reunión del gabinete del próximo lunes”, añadió.



Los diez diputados del DUP pueden dar el respaldo que necesitan los conservadores en el Parlamento tras haber obtenido en las elecciones del jueves 318 escaños, ocho por debajo de la mayoría absoluta. El principio de acuerdo con los protestantes norirlandeses sugiere que la primera ministra ha descartado formar una coalición y tratará de gobernar en minoría.



EFE