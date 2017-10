Mayor fondo soberano del mundo llegó al 1 billón de dólares

El fondo de patrimonio soberano de Noruega alcanzó el billón de dólares por primera vez, impulsado por la escalada de los mercados bursátiles y un dólar estadounidense más débil.



"No creo que se esperara que el fondo llegara al billón de dólares cuando se hizo la primera transferencia de los ingresos petroleros en mayo de 1996", dijo Yngve Slyngstad, presidente ejecutivo del fondo, en un comunicado. "Alcanzar 1 billón de dólares es un hito, y el crecimiento en el valor de mercado del fondo ha sido impresionante".



Pero la riqueza extrema, que es casi igual al producto interno bruto de México, no es del todo una buena noticia. El gran tamaño del fondo ha convertido en un desafío encontrar mercados lo bastante grandes como para invertir en ellos.



Mientras tanto, los políticos de Noruega están teniendo dificultades para resistir la tentación de incursionar en la mayor alcancía estatal del mundo, y la adicción al petrodólar amenaza con recalentar la economía que mueve 400.000 millones de dólares.



En términos de tamaño, tiene pocos rivales. El Fondo de Pensión de Inversiones del Gobierno de Japón estaba valuado en 144,9 billones de yenes (1,3 billones de dólares al tipo de cambio actual) a fines de marzo. China, por supuesto, tiene alrededor de 3 billones de dólares en reservas de divisas.



Slyngstad recientemente sugirió que ahora es en gran parte infructuoso entrar en nuevas clases de activos, tales como la infraestructura, ya que sería costoso y solo se lograría un aumento insignificante en los retornos generales. El inversor también está reduciendo su cartera global de bonos, y paso de 23 monedas a solo tres, el dólar, el euro y la libra. El fondo dice que no tiene sentido una mayor diversificación en un mundo en el que los precios y las tasas están convergiendo.



Su enorme tamaño también ha llevado al fondo a responder a los problemas con negociaciones a partir de la elaboración de estrategias sofisticadas para ocultar su venta y compra de cualquier persona que busque copiar sus actividades.



Pero ser grande tiene sus ventajas, especialmente para una organización pequeña como Norges Bank Investment Management. El fondo solo emplea a unas 550 personas en oficinas de todo el mundo (Oslo, Nueva York, Londres, Shanghai y Singapur). Los costos de administración sumaron únicamente 0,02 por ciento de los activos en el trimestre más reciente, desde un 0,07 por ciento hace cinco años.



La disminución de los costos se produce a pesar de la expansión del fondo a los bienes raíces. Ha obtenido propiedades importantes en Times Square, los Campos Eliseos y la Regent Street de Londres, entre otros lugares. Tenía 200.000 millones de coronas (26.000 millones de dólares) en bienes raíces a finales de junio.



Por ahora, ha habido poca discusión sobre la posibilidad de dividir el fondo en entidades más pequeñas, más ágiles, aunque el gobierno está ponderando actualmente una oferta para sacarlo del banco central y reforzar la supervisión.



Entonces, ¿que hay por delante? Noruega espera que el fondo continúe creciendo hasta el 2025, cuando se pronostica que llegará a 10,5 billones de coronas (o 1,3 billones de dólares al tipo de cambio de hoy). Pero tales estimaciones son notoriamente poco fiables. Su tamaño actual ya supera el hito que no se esperaba alcanzar hasta 2018.



Con las tasas de interés en mínimos récord y las dificultades para obtener rendimientos, la administración del fondo se ha vuelto menos optimista. El gobernador del Banco Central, Oystein Olsen, ha advertido que la caída de los precios del petróleo significa que el fondo ya pudo haber superado su pico.



El gobierno de Noruega realizo el año pasado retiros directos del fondo por primera vez en su historia y se espera que saque unos 70.000 millones de coronas este año. Mientras tanto, Noruega ha reducido la rentabilidad esperada del fondo de 4 por ciento a 3 por ciento.