Mercedes-Benz y BMW se unen para competir contra Uber

Daimler AG y BMW AG planean fusionar sus operaciones de autos compartidos conforme los mayores fabricantes mundiales de vehículos de lujo se unen para competir con proveedores de servicios de transporte privado como Uber Technologies Inc.



Las compañías formarán una empresa conjunta en partes iguales que incluirá las divisiones Car2Go, de Daimler, y DriveNow, de BMW, así como también servicios que incluyen aplicaciones de teléfonos inteligentes para llamar taxis, ubicar estacionamientos y recargar autos eléctricos, informaron en un comunicado conjunto.



La fusión permitiría a Daimler y BMW compartir el riesgo de operar en una industria enfocada en la tecnología que incluye un creciente grupo de rivales en servicios de movilidad.



Están ingresando a un entorno que cambia rápidamente y que solo la semana pasada incluyó un acuerdo de canje de acciones entre Uber y el rival del sudeste asiático Grab, los problemas de la firma estadounidense por un accidente fatal que involucró la prueba de un vehículo autónomo, y el acuerdo de Waymo, filial de Alphabet Inc., para desarrollar vehículos autónomos con la británica Jaguar Land Rover.



Los fabricantes alemanes de autos de lujo están "abordando los desafíos que surgen de la movilidad urbana y que cambian los deseos de los clientes", dijeron.



Las compañías se comprometieron a continuar compitiendo en sus negocios principales de fabricación de vehículos. Asociaciones originales Car2Go y DriveNow comenzaron originalmente como negocios con empresas establecidas de alquiler de automóviles, pero este año Daimler, que tiene sede en Stuttgart, y BMW de Munich las compraron a sus respectivos dueños, preparando el camino para una alianza.



Es poco probable que la unión plantee problemas antimonopolio, según como este clasificado el mercado, dijo Sven Diermeier, analista de Independent Research GmbH. Los fabricantes también son inversores conjuntos en el consorcio de cartografía digital HERE, que incluye como socios a Audi, división de automóviles de lujo de Volkswagen AG; además de al gigante tecnológico Intel Corp. y los proveedores de autopartes Robert Bosch GmbH y Continental AG.



La alianza Daimler-BMW "va en la direccion correcta, porque los servicios de movilidad se están convirtiendo en una gran área", dijo Stefan Bratzel, director del Centro de Gestión Automotriz de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Bergisch Gladbach, Alemania. "En este momento, no se puede ganar dinero allí, y hay una gran cantidad de infraestructura y costos generales que se pueden combinar".



Car2Go ofrece alquileres por minuto de modelos de Smart -la unidad de autos urbanos de Daimler- y vehículos más pequeños de su marca principal, Mercedes-Benz. La flota de DriveNow está compuesta por automóviles Mini y autos compactos de la marca BMW, incluido el modelo a batería i3.