Migración venezolana retiene pasaporte del opositor Henrique Capriles

El líder y opositor venezolano, Herinque Capriles, denunció este jueves que las autoridades de migración retuvieron su pasaporte y le impidieron viajar a una reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).



A través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, Capriles mostró cómo era escoltado por policías a una oficina de migración en el aeropuerto internacional de Caracas, mientras una funcionaria llevaba su pasaporte en la mano.



Minutos después, estando fuera del aeropuerto, el también gobernador del estado Miranda, mostró un acta del incidente donde se le informa que el documento había sido retenido.



El político, que fue recientemente inhabilitado para presentarse a cargos públicos, no explicó las razones de la medida. "Mi pasaporte me lo robaron, porque así se puede calificar", dijo el político en las puertas del aeropuerto, tras informar que su documento estaba vigente hasta el 2020.



"Lamentablemente a todas las personas allá en Naciones Unidas, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos", añadió.



Ante la imposibilidad del viaje, el funcionario informó que se incorporaría a la marcha opositora del jueves que, como ocurre casi a diario, fue bloqueada por las fuerzas de seguridad cuando se dirigía a la sede del Ministerio del Interior y Justicia para pedir el fin de "la represión".



Capriles había mencionado que se reuniría el viernes con Zeid Ra'ad Al Hussein, para tratar la crisis política venezolana y entregar información sobre los recientes casos de manifestantes fallecidos, heridos y presos.