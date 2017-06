Las negociaciones del 'Brexit' comenzarán la próxima semana

La primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, aseguró este martes que las negociaciones con la Unión Europea (UE) sobre la salida del Reino Unido se iniciarán la próxima semana, como estaba previsto.



"Quiero que comiencen la semana que viene (las conversaciones). Encontraremos un acuerdo que sea del interés del Reino Unido, pero también de los otros 27 países miembros de la UE", dijo May después de entrevistarse en el Palacio del Elíseo de París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



En una rueda de prensa conjunta en París, el presidente francés repitió la postura oficial de la UE y demandó que las negaciones formales sobre el 'Brexit' comiencen "lo más rápidamente posible" y se hagan de "una manera coordenada" para preservar "los intereses a medio y largo plazo" de la Unión.



Aseveró que "la puerta está siempre abierta" para que el Reino Unido se quede en el club europeo, aunque aclaró que, una vez que se inicien las negociaciones, será "mucho más difícil" esa posibilidad.



May, en proceso de formar Gobierno después de la exigua victoria de los conservadores el pasado 8 de junio, recordó que la decisión de salir de la UE está "tomada". El inicio de las negociaciones formales para la salida del Reino Unido de la Unión Europea estaba fijado para el lunes día 19, pero el resultado de las elecciones británicas, en que el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta, había puesto en entredicho el calendario previsto.