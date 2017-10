Netflix invertirá 8.000 millones de dólares en 80 películas originales en 2018

Mientras los competidores de Netflix Inc. se afanan por ponerse a su altura, el servicio de TV online más grande del mundo adhiere a una estrategia simple para mantener su liderazgo: para ganar dinero hay que invertir.



Lea: (Los estrenos de Netflix para octubre).



El pionero del streaming invertirá no menos de 8.000 millones de dólares en programación el año próximo, un tercio más que en 2017. El aumento por si solo es lo que gasta HBO anualmente.



Lea: (Los pasos de Netflix para convertirse en el próximo gran estudio de cine).

Netflix, con sede en Los Gatos, California, también destinará más de 1.000 millones de dólares a marketing. El dinero financiará una cantidad cada vez mayor de programación pensada para atraer aún más clientes. Si bien las voces criticas dicen que el gasto es riesgoso, los inversores dieron su aprobación al plan.



Lea: (Colombia tiene la suscripción a Netflix más barata en el mundo).



Las acciones de Netflix avanzaron hasta un nuevo máximo el lunes después de que el servicio de TV online reportó su mejor tercer trimestre hasta el momento en aumento de suscriptores.



El presupuesto a largo plazo de la compañía para películas y series televisivas asciende a 17.000 millones de dólares. Netflix invertirá esos 8.000 millones de dólares en 80 películas originales.



El director de contenidos, Ted Sarandos, dijo que el año que viene Netflix lanzará más películas originales que los tres estudios cinematográficos más grandes de Hollywood (Disney, Warner Bros. y Universal) juntos.



Serán en su mayoría proyectos de bajo presupuesto como los vistos en festivales de cine o cinematecas locales, por ejemplo, 'The Meyerowitz Stories' de Noah Baumbach con Adam Sandler y Dustin Hoffman, o 'Win It All' de Joe Swanberg. Otros serán comedias populares.



No obstante, Netflix también está comenzando a financiar películas de gran presupuesto que estarán en la pantalla de los hogares al lado de 'Star Wars' y 'Batman', como la vista de Will Smith 'Bright' que se estrena en diciembre, lo cual significa que la empresa se perfila como una creciente amenaza para las salas de cine.



Lanzando más de una nueva película por semana online, Netflix está dando a los consumidores razones para no moverse de su casa. Netflix tiene más de 56 millones de clientes fuera de los Estados Unidos, apoyándose principalmente en series estadounidenses.



Ahora la compañía está aumentando la producción en varios idiomas en un intento de ganar más usuarios en Europa, África, Asia y Oriente Medio.



Netflix lanzó este año su primera serie italiana y alemana, y proyecta un aumento sustancial en la cantidad de series que realiza para el público extranjero en 2018. Esto incluye su primera serie danesa ('The Rain', una aventura post-apocaliptica) y su primera serie sueca ('Quicksand', un drama criminal lleno de suspenso). La compañía tiene 30 proyectos distintos basados en el estilo japonés de animación en diferentes etapas de desarrollo, dijo Sarandos.



Netflix compró este verano la editorial de historietas Millarworld, la primera adquisición en los 20 años de historia de la compañía. Debe verse como la primera de muchas transacciones. Si bien Netflix prefiere construir antes que comprar, la compañía dijo que está buscando más oportunidades para adquirir propiedad intelectual.