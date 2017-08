Neymar paga la cláusula de rescisión de 222 millones de euros al Barcelona

La transferencia del astro brasileño Neymar al Paris St Germain está cerca de completarse, después de que Barcelona dijo este jueves que los representantes del futbolista pagaron la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (263 millones de dólares) contemplados en su contrato.



Lea: (Ligas francesa y española de fútbol se enfrentan por caso Neymar).



"El jueves por la tarde, representantes legales de Neymar Jr. se han personado en las oficinas del Club y han hecho efectivo, en nombre del jugador, el pago de 222 millones de euros, en concepto de indemnización por la rescisión unilateral y sin causa del contrato que unía a ambas partes", dijo el Barcelona en una nota en su sitio web (www.fcbarcelona.com).



Lea: (El Estado francés será uno de los beneficiados con fichaje de Neymar).



"El Club trasladará a la UEFA los detalles de esta operación para que depuren las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de este caso.", añadió la declaración.



Lea: (La danza de los millones del fichaje de Neymar Jr. por el PSG).



La operación puede convertirse en el traspaso más caro de la historia del fútbol, superando de largo los alrededor de 105 millones de euros pagados por el Manchester United hace un año para hacerse con el centrocampista francés de la Juventus Paul Pogba.



Por la mañana, los abogados del astro brasileño intentaron entregar el cheque de 222 millones de euros (262 millones de dólares) en la sede de la Liga española que, sin embargo, rechazó el ingreso, según informó un portavoz de la entidad, que suele gestionar los abonos de las cláusulas de rescisión.



El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya había anunciado que no aceptaría el dinero de la cláusula, muy extendida entre los contratos del fútbol profesional en España, denunciando que el París Saint-Germain practica "dopaje financiero" e infringe las normas del fair-play financiero de la UEFA.



El FC Barcelona también está molesto con los procedimientos del club parisino, propiedad de un fondo soberano catarí, y entiende que con esta operación vulnera las reglas financieras impuestas por el máximo órgano del fútbol europeo.



La UEFA indicó este jueves que la operación no quiebra automáticamente sus reglas de fair-play económico, que sancionan a los clubes que registren pérdidas de más de 30 millones de euros en un periodo de tres años. "El traspaso de Neymar al PSG tendrá un efecto en las finanzas del club durante varios años pero el impacto de esta operación no puede ser juzgado de antemano, especialmente porque el PSG podría vender varios jugadores por un monto significativo", aseguró la UEFA.