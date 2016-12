Apenas 24 horas antes del planeado lanzamiento de los esperados -y tan necesarios- billetes de mayor denominación en Venezuela, los bancos aún no han recibido la nueva subasta o las instrucciones de la autoridad monetaria sobre como operará.



El banco central dijo previamente este mes que a partir del 15 de diciembre se introducirían de manera progresiva billetes de 500 a 20.000 bolívares, dando alivio a los venezolanos a quienes les resultaba cada vez más difícil realizar simples transacciones en efectivo con la mayor denominación de 100 bolívares, que se cambiaban por apenas unos centavos de dólar estadounidense a la tasa de cambio del mercado negro.



Desde el anuncio original, el presidente Nicolás Maduro complicó las cosas al ordenar el retiro de los billetes de 100 bolívares -que corresponden al 50 por ciento del papel moneda en circulación-, lo que llevó a la gente a hacer fila en los bancos para depositar efectivo o cambiarlo por denominaciones aún más pequeñas.



(Lea: Lo que viene tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares).



Tres de los mayores bancos del país no habían recibido ninguno de los billetes nuevos hasta el miércoles en la mañana ni habían sido informados por el banco central respecto de cuándo podrían llegar, según funcionarios de las entidades crediticias privadas, quienes no están autorizados a hablar públicamente sobre el tema.



Venezuela ha colapsado ante los bajos precios del petróleo, estrictos controles de capital y una fuerte caída de las importaciones que causó un repunte de la inflación aun cuando se prevé que el producto interno bruto se contraiga más de 10 por ciento este año.



La escasez de efectivo en una economía en que cerca del 40 por ciento de las personas no tiene una cuenta bancaria ha hecho necesario llevar consigo grandes cantidades de billetes casi sin valor incluso para transacciones simples.



La gente que apenas la semana pasada estaba haciendo fila para retirar dinero en cajeros automáticos, ahora se apresura a depositar los mismos billetes antes del jueves, el plazo establecido por Maduro para el retiro de los billetes de 100 bolívares.



“No hay capacidad operativa para sacar todos los billetes de 100 bolívares del mercado ni hay capacidad logística para reemplazarlos con billetes más grandes”, dijo en una entrevista telefónica Asdrubal Oliveros, director de la consultora de economía de Caracas Ecoanalítica.



“Además de la molestia que esto causara a los venezolanos, podría generar un colapso del sistema de pagos en general”.



El presidente del Banco Central, Nelson Merentes, reiteró el martes que los nuevos billetes comenzaran a aparecer pronto y dijo que los bancos comerciales solo aceptaran cantidades “racionalmente explicadas” de billetes de 100 bolívares para el canje, añadiendo que no van a recibir gente "con carretillas, con camiones" llenos de la moneda.



Tanto la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela como la Asociación Bancaria de Venezuela declinaron efectuar comentarios respecto de si llegaron los nuevos billetes o de cuando esperan que comiencen a circular.



Si bien los críticos del gobierno se apresuran a apuntar a controles estatistas, los socialistas gobernantes en Venezuela insisten en que la inflación de tres dígitos y una fuerte escasez de divisas son el resultado de una "guerra económica" lanzada por los adversarios de Maduro, quienes buscan avivar el descontento sacando bolívares del país.



Los datos del banco central muestran una grave escasez de divisas. Con una población de 30 millones, hay solo cerca de 26.000 bolívares de efectivo en circulación per capita, apenas lo justo para comprar una sola polera o una botella de vino.



Bloomberg