Un portavoz de Barack Obama rechazó el sábado las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que el ex mandatario había intervenido los teléfonos del republicano en octubre, durante la etapa final de la campaña por las elecciones.



"Ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron vigilar a ningún ciudadano estadounidense. Insinuaciones que afirmen lo contrario son simplemente falsas", dijo el portavoz de Obama, Kevin Lewis, en un comunicado.



Trump escribió una serie de tuits el sábado en los que acusó a Obama de intervenir sus comunicaciones en octubre, en las últimas etapas de la campaña por la Casa Blanca, pero no entregó evidencias que sustentasen la declaración. "Qué bajo ha ido el presidente Obama al pinchar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral. Es Nixon/Watergate. '¡Tipo malo (o enfermo)!', escribió Trump en su cuenta de Twitter el sábado.



Lewis dijo además que una "regla básica de la administración Obama era que ningún funcionario de la Casa Blanca interfiriera jamás con alguna pesquisa independiente encabezada por el Departamento de Justicia".



No obstante, el comunicado sí establece la posibilidad de que funcionarios del Departamento de Justicia hubieran ordenado una intervención de las comunicaciones de la campaña de Trump.



"Ningún presidente puede ordenar que se intervengan teléfonos", escribió Ben Rhodes, ex asesor de Obama, en Twitter. "Esas restricciones se establecieron para proteger a los ciudadanos de gente como usted".



En uno de los tuits, Trump dijo que la presunta intervención se realizó en la Torre

Trump, en Nueva York, pero que "no habían encontrado nada". El gobierno de

Trump se ha visto presionado por el FBI y por investigaciones en el Congreso sobre los contactos entre algunos miembros de su equipo de campaña y funcionarios rusos durante su campaña.



En diciembre, Obama impuso sanciones a Rusia y ordenó la expulsión de diplomáticos de ese país que Washington cree estuvieron involucrados en los ciberataques a grupos políticos en la elección presidencial de noviembre.



En febrero, el asesor de seguridad nacional Michael Flynn dimitió tras conocerse que había discutido las sanciones estadounidenses contra Rusia con el embajador de ese país en Estados Unidos antes de que Trump asumiera el cargo. Posteriormente engañó al vicepresidente Mike Pence sobre los diálogos.



Trump usa a menudo su cuenta de Twitter para atacar a sus rivales y por años aseguró que Obama no había nacido en Estados Unidos. Posteriormente se retractó de esa afirmación.