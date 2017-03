Ocde alerta por inseguridad jurídica para la inversión extranjera en Colombia

Un informe sobre seguridad jurídica llevó este viernes a la Ocde la inquietud por la liquidación en Colombia de Electricaribe, medida que los autores de dicho documento, el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, consideran "un serio retroceso" para las inversiones en ese país.



Los autores del denominado "Informe internacional sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica" presentaron su análisis a la directora del departamento de Inversiones de la Ocde, Ana Novik, así como al embajador de España ante el organismo, José Ignacio Wert.



En este documento se indica que en materia de regulación del sector minero energético

"se presenta una problemática semejante respecto a la interferencia excesiva que realizan las autoridades ambientales nacionales y regionales para la exploración y explotación minera".



Sin embargo, la Ocde recomienda "avanzar en la creación de reguladores convergentes en esta materia o, al menos, mecanismos que les permitan actuar de manera más coordinada".



Los autores realizaron se indican que en el estudio "Colombia centró la atención por el serio retroceso que experimenta como consecuencia de la creciente conflictividad que afecta a importantes inversiones extranjeras en el país", asegura en un comunicado el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Dicho despacho elaboró el informe por encargo de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).



En su elaboración contó con la colaboración de la World Federation of Investors (WFI) y de la European Federation of Investors Better Finance.



En las conversaciones se abordó también "la escasa implementación (en Colombia) de las reformas propuestas por la Ocde para su incorporación a la organización", se indica en el comunicado.



Antes de que acabe 2017 Colombia espera ingresar en los últimos cinco comités, de los 23 que componen la Ocde, para ser admitido como miembro pleno, entre ellos, los de comercio, asuntos laborales y sociales y gobernanza pública.



El Gobierno colombiano ordenó el pasado martes la liquidación de Electricaribe, cuatro meses después de ser intervenida y tras una fallida negociación para intentar una solución pactada.



En respuesta, Gas Natural ha anunciado que recurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La delegación de Cremades & Calvo-Sotelo -compuesta por su vicepresidente, José Francisco Estévez; el socio Eduardo Sebastián de Erice y el asesor sénior internacional, Gabriel Fernández Rojas- abordó con sus interlocutores en París la "fragilidad del modelo de supervisión" vigente en Colombia.



"Este informe pone de manifiesto la debilidad del sistema de supervisión de organismos independientes" en Colombia, señaló Estévez en declaraciones a Efe.



En esa misma línea, el comunicado alerta del riesgo de que Colombia siga un modelo "superado en Argentina, México, Perú y otros muchos países del área, y conservado en Venezuela o Bolivia".



El análisis se presenta simultáneamente ante la Ocde, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, y será examinado el lunes por las asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios en Gante (Bélgica).



EFE