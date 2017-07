Odebrecht tiene que salir de Perú: vicepresidente Vizcarra

El primer vicepresidente peruano, Martín Vizcarra, aseguró que la empresa brasileña Odebrecht no puede seguir trabajando en Perú por estar involucrada en actos de corrupción de altos funcionarios, en el que incluso están acusados expresidentes.



(Lea: Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano capturados por caso Odebrecht)



"Odebrecht, una empresa que claramente ha cometido actos de corrupción, no puede continuar trabajando en el Perú. Tiene que salir y así está establecido en las normas", dijo Vizcarra a medios locales. "Cualquier empresa que tenga demostrados actos de corrupción no puede trabajar (en el país). Empresa corrupta no puede trabajar en el Estado", enfatizó el vicepresidente.



(Lea: Abren investigación contra campaña de Zuluaga por dineros de Odebrecht)



El gobierno peruano promulgó en enero una ley que prohíbe contratar a empresas cuyos miembros hayan sido condenados por delitos de corrupción como cohecho, lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado y terrorismo. Bajo este argumento Vizcarra exige la salida de la multinacional brasilera de territorio peruano.



Odebrecht admitió que pagó 29 millones de dólares en Perú para ganar la licitación de obras públicas entre 2005-2014, período que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El escándalo de la empresa brasileña provocó hace una semana la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia.



*Con información de AFP.