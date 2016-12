La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) logró este miércoles tras intensas negociaciones un acuerdo para recortar la producción de crudo por primera vez en ocho años y estimular al alza los precios.



El cártel reducirá la producción en 1,2 millones de barriles diarios (mbd) hasta un total de 32 mbd, indicó la organización en Viena tras intensas negociaciones que provocaron una gran volatilidad de precios en las últimas horas.



El acuerdo también incluye a países que no forman parte de la organización, como Rusia, que ya anunció un recorte de producción de 300.000 barriles diairos (bd).



La OPEP buscaba desde hace meses un acuerdo para hacer frente a la caída del crudo, ahora en menos de 50 dólares el barril cuando hace dos años todavía llegaba a los 100.



Tras el anuncio, el Brent para entrega en enero subía casi cuatro dólares, superando los 50 por primera vez en un mes. Por su parte el barril de WTI se negociaba a 49,21 dólares (+$3,98).



EL APORTE DE RUSIA Y OTROS...



Rusia y otros productores de crudo no miembros de la OPEP se unirán al recorte de la producción de la organización quitando del mercado otros 600.000 barriles al día (bd).



Así lo afirmó hoy el presidente de turno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Bin Saleh al-Sada, en rueda de prensa en Viena.



"Tengo el placer de comunicar que Rusia se comprometió a reducir 300.000 bd", dijo el también ministro de Energía de Catar tras concluir la 171 conferencia ministerial de la

OPEP.



El recorte de la oferta mundial de crudo deberá ser rubricado en una reunión el 9 de diciembre en Doha -aunque dijo que se podrían considerar otras ciudades- y sumará así 1,8 millones de barriles diarios.



La OPEP acordó hoy en Viena reducir su producción de crudo hasta 32,5 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 1 de enero de 2017. "Muchos países (productores no

OPEP) están dispuestos a recortar y 600.000 barriles creemos que es más que realista. Rusia va a asumir una reducción de 300.000 barriles diarios", precisó el ministro catarí.



"Como saben Rusia ha respaldado nuestra posición. Su posición era congelar la producción pero dijeron que estaban comprometidos a hacer más que eso", agregó.



Por su parte, el ministro venezolano de Petróleo, Eulogio del Pino, también destacó la cooperación entre la OPEP y otros grandes productores de fuera del grupo. "Rusia anunció (un recorte de) 300.000 barriles por día. Esperamos de todos los países no

opep 600.000 barriles por día. Será firmado la próxima semana, el día 9", declaró el responsable venezolano. "¿Qué países no Opep participarán en la reunión? Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán, Omán. Invitaremos a algunos países de Latinoamérica como México, Bolivia, Trinidad y Colombia", avanzó Del Pino sobre el encuentro de la próxima semana.