Opep celebra que límite de oferta de petróleo para controlar su precio haya tenido éxito

La oferta de crudo de la Opep y de otros diez productores independientes seguirá limitada hasta marzo de 2018, como estaba previsto, a pesar de que ya ha surtido el efecto de reducir las reservas de crudo y apuntalar los "petroprecios".



Lea: (Petróleo cierra estable por aumento de inquietud antes de reunión de la Opep).



Así lo subrayaron en Viena los participantes del comité supervisor del recorte de producción pactado a fines del año pasado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y varios de sus competidores, entre ellos Rusia, para impulsar al alza la cotización del crudo.



Si bien el comité no adopta decisiones sobre los niveles de producción, el mercado estaba pendiente de este encuentro, a la espera de que los delegados dieran pautas de la política que seguirán los productores en los próximos meses.



Los delegados se felicitaron de que el cumplimiento del recorte alcanzara en agosto su nivel más alto, el 116 %, "lo que subraya el compromiso resoluto de los países participantes en cooperar para reequilibrar el mercado", según la declaración final de la reunión. "El mercado está moviéndose hacia un mayor equilibrio", destacó el ministro ruso de Energía, Alexandr Nóvak, en rueda de prensa. "Estamos viendo una caída en los inventarios (reservas almacenadas de crudo), el precio del petróleo ha subido y su nivel actual "permite a las compañías invertir" en el sector, recordó.



En conjunto, el ministro se congratuló de que el mercado esté "más estable" y calificó de "exitosos" los últimos meses, en los que se ha estado aplicado el acuerdo para retirar 1,8 millones de barriles diarios (mbd) de crudo a partir del 1 de enero. Vigente hasta el 31 de marzo de 2018, el pacto se divide en dos partes: la reducción de 1,2 mbd por parte de la Opep -lo que equivale al compromiso de que el bombeo conjunto de sus 14 socios no supere los 32,2 mbd- y la de otros 558.000 barriles diarios por parte de Rusia y otros nueve países.



También el ministro venezolano de Petróleo, Eulogio del Pino, contestó con un claro "sí" a la pregunta de si el mercado del llamado "oro negro" se está estabilizando. Su homólogo kuwaití, Esam al Marzuq, precisó que el nivel de los inventarios de crudo en las naciones consumidoras bajó en 168 millones de barriles desde que entró en vigor el acuerdo, pero reconoció que el objetivo es drenar otros 170 millones. Así, esas reservas almacenadas comerciales volverían a tener un nivel equivalente a la media del último lustro.



Al Marzuq, quien preside el comité, admitió que en el encuentro de este viernes se barajó la posibilidad de prolongar la validez del recorte más allá de marzo próximo, pero estimó prematuro tomar una decisión. Explicó que los productores deben "vigilar los inventarios mes a mes" y esperar a una fecha más cercana al fin previsto del acuerdo antes de establecer eventuales medidas adicionales.



Por ahora, "no hay motivos para recortes más profundos porque vemos que, hasta el momento, el proceso ha estado funcionando bien, bajo los actuales parámetros". Al respecto, Del Pino aseguró que hay "varias opciones y todas están abiertas". "Vamos a buscar la opción que estabilice el mercado", subrayó.



Esta fue la primera vez que Nigeria y Libia, dos socios de la Opep exentos del compromiso debido a la inestabilidad interna que sufren y que limita su bombeo, enviaron delegados al comité. La producción de esos dos países ha estado oscilando en los últimos meses y en algunos periodos en los que ha aumentado ha socavado parcialmente el recorte de los demás. No obstante, de momento continuarán exonerados de limitar sus suministros. "Hemos acordado que la situación en Nigeria y Libia no es todavía estable", subrayó el presidente del comité, quien recordó que la producción nigeriana ha oscilado en los últimos meses entre 1,5 y 1,8 mbd, mientras que la de Libia ha caído de 1,2 a 0,9 mbd, por "eventos desafortunados" en esos países.



El precio del barril de Brent cerró el viernes en 56 dólares mientras el de WTI se cotizó a 50 dólares.