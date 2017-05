Opep extenderá recorte de producción de petróleo para equilibrar sus precios

La Opep y otros productores de petróleo están en vías de acordar una extensión de los recortes de suministros en su reunión de esta semana, luego de que Arabia Saudita dijera que la mayoría de los participantes del actual pacto aprueban el plan para controlar el exceso de oferta mundial.



El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo este domingo que la extensión por nueve meses del acuerdo, hasta marzo del próximo año, y el aporte de uno o dos productores pequeños al pacto, deberían ser suficientes para reducir los inventarios mundiales al promedio de cinco años.



"Todos con quienes he hablado (...) expresaron su apoyo y entusiasmo a sumarse a la iniciativa, pero por supuesto esto no se anticipa a cualquier sugerencia creativa que pueda surgir", dijo el ministro en una rueda de prensa en Riad. "Creemos que la continuidad con el mismo nivel de recortes, además de eventualmente sumar uno o dos pequeños productores (...) será más que adecuado para asegurar el equilibrio de cinco años que se necesita alcanzar al final del primer trimestre de 2018", añadió.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Rusia y otras naciones productoras acordaron el año pasado recortar los volúmenes de producción por un total de casi 1,8 billones de barriles por día (bpd) por un periodo inicial de seis meses, a partir del 1 de enero.



Los precios del petróleo se han recuperado desde que se empezó a implementar el pacto, pero los elevados inventarios y el aumento de la producción de naciones que no participan del acuerdo, como Estados Unidos, ha limitado la tendencia, lo que apoya los argumentos para extender los recortes.



Falih emitió declaraciones antes de que el jueves se reúnan los principales productores de petróleo del mundo para discutir la extensión del acuerdo en torno a los suministros, que expira en junio.



El encuentro se llevará a cabo en el marco de la cumbre periódica que realiza la Opep en Viena. El viernes, los precios del crudo referencial Brent cerraron con un alza de 2,1 por ciento a 53,61 dólares por barril, su mayor nivel desde el 18 de abril, ante las expectativas del mercado sobre una ampliación del pacto impulsado por la Opep.