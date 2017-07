Operadores turísticos de Estados Unidos defienden viajes a Cuba

Los operadores turísticos estadounidenses que envían viajeros a Cuba se están organizando para limitar los daños a sus negocios, un mes después de que el presidente Donald Trump anunciara una política más fuerte hacia la isla caribeña, en comparación con la que aplicó su predecesor Barack Obama.



"Necesitamos compartir información y hablar con voz unida en temas que son importantes para nosotros", dijo Michael Sykes, del Cuba Cultural Travel, quien está fundando un grupo de comercio que actualmente cuenta con más de 30 miembros. El empresario dijo que aunque los cambios anunciados por Trump no dañarán seriamente hasta el momento el negocio, los operadores se han preocupado de estar preparados en todos los detalles.



Trump criticó el mes pasado los esfuerzos emprendidos por su antecesor Obama para promover los lazos culturales y económicos con Cuba, y los calificó de "terrible y mal orientado acuerdo". En un discurso ante una audiencia de exiliados cubanos en Miami, Trump anunció que los estadounidenses podían llegar a Cuba bajo el estatus de las 12 categorías de viajes no turísticos y prohibió a los empresarios estadounidenses hacer negocios con entidades de las Fuerzas Armadas de la isla.



Los cruceros están permitidos, dijo el Gobierno de Washington. "Podemos trabajar con los nuevos reglamentos con cambios mínimos, pero se ha echado una cortina sobre el negocio y eso me preocupa en el futuro", dijo el turoperador Steven Cox, presidente de International Expeditions, con sede en Alabama. "Desafortunadamente, la percepción lo es todo. Muchos viajeros estadounidenses no están bien informados y creen que viajar a Cuba está siendo cortado y eso no es cierto", señaló.



* Con información de Reuters.