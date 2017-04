La oposición convoca a nuevas marchas para este jueves en Venezuela

La oposición venezolana convocó para este jueves a una nueva marcha contra el presidente Nicolás Maduro, tras la gigantesca movilización del miércoles en todo el país que derivó en focos de violencia en los que murieron dos jóvenes y un militar.



"Convocamos a todo el pueblo venezolano a movilizarse (...) Hoy fuimos millones y mañana tenemos que salir más", llamó el líder opositor Henrique Capriles, en nombre de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Las marchas opositoras, que reunieron a cientos de miles de personas, fueron disueltas a punta de bombas lacrimógenas y no pudieron llegar a su meta: el centro de Caracas, bastión del chavismo, donde Maduro encabezó una concentración de seguidores, también multitudinaria.



En la jornada murieron un adolescente de 17 años en Caracas y una joven de 23 en San Cristóbal (ciudad fronteriza con Colombia) por disparos de encapuchados en motocicletas, según la Fiscalía.



En la noche, un miembro de la guardia militarizada murió por el disparo de un francotirador en las afueras de Caracas, según la Defensoría del Pueblo. "No hay ninguna justificación para que se derrame una gota de sangre en el país, cuando los venezolanos queremos un futuro distinto", dijo Capriles, al condenar las muertes de las que el gobierno responsabilizó a la oposición.



Con estos tres fallecimientos suman ocho en tres semanas de protestas que exigen elecciones para sacar del poder a Maduro, a quien sus detractores acusan de hundir al país en una severa crisis económica y política.



Disturbios aislados ocurrían aún en la noche del miércoles. Hombres en moto, armados y con bombas lacrimógenas, sembraron pánico en zonas de Caracas y otras ciudades del país, según testigos. Pequeños grupos de manifestantes quemaron desechos y neumáticos como barricadas en San Cristóbal, en tanto que sonaron cacelorazos en sectores de Caracas.



NO TENGO NI COMIDA



Durante la jornada, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que les tiraron piedras y cócteles molotov estallaron con fuerza en una estratégica autopista y oeste de Caracas.



También hubo choques en los estados Zulia, Carabobo, Mérida, Barinas y Anzoátegui, con varios heridos. Capriles recibió una lluvia de gases cuando se acercó a un bloqueo militar en la autopista Francisco Fajardo. Varios manifestantes huyeron lanzándose a las aguas negras del río Guaire.



"No tengo ni comida en la nevera. Tengo un niño de dos años que mantener y estoy desempleado. Todo por culpa de Maduro", dijo Jean Tovar, de 32 años, con piedras en las manos.



Los opositores volvieron a la calle el 1 de abril luego de que el máximo tribunal asumiera las competencias del parlamento -único poder público controlado por la MUD-, desatando una protesta diplomática internacional que hizo dar marcha atrás.



La oposición denunció ese episodio como un "golpe de Estado", pero se reanimó, recobrando cohesión y apoyo popular que perdió tras fracasar en 2016 su plan de revocar a Maduro en un referendo.



ACÁ SEGUIMOS MANDANDO



Desde una tarima en la céntrica avenida Bolívar, Maduro cantó victoria: "Pretendieron asaltar el poder y hemos derrotado otra vez a la derecha corrupta intervencionista. Acá seguimos mandando", gritó.



Maduro dijo estar "desmantelando el golpe de Estado terrorista", al precisar que fueron capturados más de "30 encapuchados" este miércoles. Según la ONG Foro Penal suman unos 500 detenidos en total con las marchas anteriores.



"Estamos resteados (firmes) con Maduro por lealtad a nuestro comandante eterno", dijo en la manifestación oficialista Nancy Guzmán, de 50 años, al referirse al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.



El gobernante, quien concluye su mandato en 2019, aseguró además querer ir "pronto" a elecciones para "ganar esta batalla ya", sin aclarar qué comicios. La elección de gobernadores debieron realizarse en 2016, pero fue suspendida y aún no tiene fecha. La de alcaldes está pautada para este año y las presidenciales para diciembre de 2018.



El analista Luis Vicente León opina que Maduro evita "a toda costa" unas elecciones. Siete de cada diez venezolanos reprueban su gobierno, cansados de la escasez y una brutal inflación que el FMI estima en 720,5% este año.



INQUIETUD INTERNACIONAL



La movilización del miércoles generó preocupación internacional. Once países latinoamericanos pidieron al gobierno garantizar el derecho a protestar pacíficamente. Estados Unidos lanzó una dura advertencia a los funcionarios públicos venezolanos de desistir de la "represión", lo cual fue visto por Maduro como una "luz verde a un golpe de Estado".



El mandatario acusó al jefe legislativo Julio Borges de liderar ese "llamado golpista", luego de que éste pidió a los miliares ser leales sólo a la ley. "No te quejes cuando la justicia llegue hasta a ti", le advirtió. La oposición afirma que Maduro se sostiene en el poder por el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada, que le ratificó "lealtad incondicional". Según el analista Benigno Alarcón a cambio del poder económico y político que le dio.