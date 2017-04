Crece tensión política en Ecuador: oposición no reconoce resultados

Guillermo Lasso, candidato opositor a la Presidencia de Ecuador, insistió hoy luens en la existencia de supuestas "irregularidades" en el proceso electoral y apuntó que no pueden reconocer "los ilegítimos resultados" de los comicios en los que, según datos oficiales parciales, venció el oficialismo.



Lea: (Con un 98,02 % de votos escrutados, Lenín Moreno gana elecciones de Ecuador).



"Las pruebas de irregularidades en el proceso electoral son muchas. Por eso, no podemos reconocer los ilegítimos resultados", escribió en su cuenta de Twitter Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO, de centroderecha).



Pidió a sus seguidores que se mantengan en las afueras de las distintas delegaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país. "Les pido a todos, pacíficamente, que sigamos en las afueras de nuestra delegación del CNE exigiendo transparencia. Agotaremos todas las vías políticas y jurídicas, en Ecuador y en el exterior, para que se respete la voluntad popular que pidió un cambio", añadió. Y agregó: "La lucha continúa amigos. No bajemos los brazos ni un segundo".



Lea: (Ecuador, futuro sin Correa).



El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, logra el 51,16% de los votos con un escrutinio del 99,06%, según el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con el escrutinio, Lasso tiene el 48,84% de los votos, según el portal del CNE. Moreno, quien asegura que gobernará para todos los ecuatorianos, agradeció hoy el saludo internacional que ha recibido tras conocerse los resultados oficiales parciales.



"Gracias a los presidentes latinoamericanos por sus llamadas y mensajes de felicitación y afecto ¡Fortaleceremos nuestra integración!", escribió en su cuenta de Twitter. El opositor Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de

Ecuador, aseguró que hay "denuncias de irregularidades" y por ello exigió que se "respete el derecho de CREO a demostrar documentadamente el perjuicio que se alega".



Lea: (Relevo en Ecuador daría otro aire a las relaciones con Colombia).



"Hay que defender la democracia y la transparencia de la voluntad popular expresada en el voto. Hagámoslo con firmeza pero con la serenidad necesaria", dijo, en tanto el candidato opositor a la Vicepresidencia, Andrés Páez, pidió a sus seguidores en Twitter mantener la vigilancia.



"Tenemos que seguir en las afueras del CNE. NUESTROS VOTOS SE TIENEN QUE RESPETAR", dijo al invitar también a sus seguidores a que a primeras horas de la tarde hagan sonar el claxon de sus automotores "para que sepa el gobierno cuántos somos y cuántos queremos que se respete la voluntad popular".