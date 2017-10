Oposición venezolana denuncia maniobras para restarle votos en elecciones regionales

La oposición venezolana denunció otra maniobra con la que, asegura, buscan restarle votos en las elecciones regionales de este domingo, al señalar que la reubicación de cerca de 300 centros electorales a menos de 72 horas de los comicios afecta principalmente a feudos de los partidos contrarios al oficialismo.



"Todos deberíamos estar hoy normalmente instalando las mesas, pero eso no está ocurriendo: a estas horas abundan las tropelías, las irregularidades, los obstáculos", dijo en una rueda de prensa el dos veces candidato opositor a la presidencia Henrique Capriles.



Capriles -que se dirigió a la nación en nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- afirmó que la oposición va a estas elecciones de gobernadores "en las peores condiciones" que se recuerdan, y animó a los votantes a hacer todo lo posible para votar pese a las acciones de la autoridad electoral. El también gobernador saliente del estado Miranda -que no puede presentarse a la reelección por haber sido inhabilitado- puso varios ejemplos de centros electorales donde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sale habitualmente derrotado y que han sido reubicados a zonas deprimidas y de difícil acceso.



Según Capriles, 224.000 de los más de medio millón de votantes afectados por este cambio a última hora tienen residencia en el estado Miranda, que incluye parte de la Gran Caracas y es uno de los estados más urbanos y de mayor peso económico.



La MUD instó a los electores afectados a que revisen el centro al que han sido redirigidos, y anunció la puesta en marcha de un despliegue en los centros cerrados -en los que según Capriles no se informa de los colegios habilitados que les sustituyen- para permitir que los votantes lleguen a las urnas.



Además, Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano privado de libertad Leopoldo López, también pidió a sus compatriotas que voten en las elecciones regionales del domingo contra el presidente Nicolás Maduro "para salir de la dictadura" y "no abandonar a los presos políticos".



La reubicación de los centros electorales es algo que la oposición venía alertando durante la última semana, pero fue hasta ahora que la rectora electoral venezolana Socorro Hernández informó formalmente sobre el hecho. En declaraciones al canal privado Globovisión, Hernández indicó que fueron reubicados en las últimas horas más de 200 centros de votación debido a problemas de infraestructura y para evitar otros riesgos. Señaló que la decisión de cambiar estos centros fue tomada hace varias semanas pero fue anunciada ahora "porque la labor de catastro hay que hacerla hasta la última semana".





