Maduro llama a los chavistas a organizar planes de defensa ante nuevas marchas opositoras

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que los disturbios registrados en el país durante los últimos días fueron provocados por sus opositores, mientras que estos se alistan para retomar la calle este lunes con manifestaciones en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



El jefe de Estado indicó durante su programa semanal de televisión que las autoridades habían detenido a "varias" personas ayer y que estas revelaron sus vínculos con el partido Voluntad Popular (VP), del opositor encarcelado Leopoldo López, y Primero Justicia (PJ), del excandidato presidencial Henrique Capriles.



"Andan como locos tratando de incendiar el país", declaró el mandatario desde el occidental estado Lara y aseguró que, pese a ello, la nación suramericana se encuentra en paz.



Sin embargo, llamó al pueblo chavista a movilizarse cada vez que sea necesario y a organizar "planes de defensa de la paz, barrio por barrio, avenida por avenida, calle por calle, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, porque a Venezuela no la van a incendiar estos descocados de la derecha extremista".



Maduro también se dijo "ansioso" de que el Poder Electoral convoque los comicios para elegir gobernadores -suspendidos en diciembre pasado- "para darle una pela a esta gente", en alusión a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a la que llamó a "dejar las guarimbas", como llama el chavismo a las protestas violentas.



"Hoy con esta cruz bendita de palmas les pido que cesen la violencia, que hagan política para la paz. Y que retomen el proceso del diálogo", prosiguió el mandatario que, pese al rechazo de la MUD, insiste en señalar que en el país se desarrolla un proceso de negociación política, oficialmente suspendido desde enero.



Por otro lado, decenas de dirigentes del antichavismo acudieron a templos religiosos este domingo para "elevar oraciones por la democracia" en el país, tal y como lo solicitó ayer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Freddy Guevara, a nombre de la coalición opositora.



El diputado anunció nuevas manifestaciones entre ellas una que fue convocada para este lunes en Caracas y en los 23 estados del país para seguir presionando al Poder Ciudadano en favor de un proceso iniciado en la Cámara para remover a siete magistrados del Supremo, a los que acusan de haber dado un "golpe de Estado".



A través de las redes sociales, varios dirigentes y organizaciones políticas del antichavismo llamaron a sus simpatizantes a estas manifestaciones que, en el caso de la capital venezolana, arrancará con una concentración al este de la ciudad y continuará con una marcha hacia un destino que todavía no ha sido anunciado.



Los opositores han intentado cuatro veces sin éxito en los últimos días marchar hasta el despacho del defensor del pueblo, Tarek William Saab -que preside el Poder Ciudadano-, pero han sido reprimidos por efectivos de la fuerza pública, lo que ha generado choques y dejado a varias personas detenidas y lesionadas.



El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) informó este domingo que 14 personas fueron arrestadas durante protestas opositoras en 3 entidades del país petrolero y que otras 34 sufrieron lesiones, entre ellos 3 funcionarios policiales.



La instancia señaló que también está investigando "dos daños a la propiedad pública y otros bienes", entre ellos el ataque que un grupo de encapuchados hizo a una instancia del Poder Judicial ubicada en el municipio Chacao, horas después de que la oposición congregara a miles de personas en esa localidad.



Entretanto, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que varios "Gobiernos de derecha" de Latinoamérica promueven una intervención extranjera contra su país "simplemente para satisfacer los intereses y mandatos que les dan desde Estados Unidos". En este sentido, señaló a los Gobiernos de Colombia, México, Argentina y Brasil, y les pidió "sacar sus narices" de Venezuela.



Maduro también insistió hoy en su denuncia de que el Pentágono y el Gobierno de Estados Unidos tienen un plan intervencionista contra Venezuela y culpó a la MUD de estar vinculada con estos "grupos extremistas" y a favor "de una intervención gringa".



En este sentido, acusó a sus opositores de buscar un ataque militar contra Venezuela desde el extranjero mediante la publicación de "mensajes criminales" a través de las redes sociales, al referirse al tuit del alcalde opositor David Smolansky sobre el supuesto uso en el país de "armas químicas" como en Siria.



"Venezuela jamás en su vida ha tenido armas biológicas, químicas, ni nucleares", agregó Maduro tras solicitar que se investigue la denuncia del opositor, referida a los gases usados por la Policía para disuadir las manifestaciones de los últimos días en el país.