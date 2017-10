Oposición venezolana no retomará el diálogo si no se audita elección regional

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exigió que se audite todo el proceso electoral desplegado en el país para la elección de gobernadores como condición ineludible para reanudar el proceso de diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro.



(Lea: EE.UU. dice que elecciones en Venezuela no fueron "libres" ni "justas")

"Exigimos auditoría total, cuantitativa y cualitativa, que no sea impuesta por el ente comicial, de todo el proceso electoral con verificación internacional confiable", dijo el portavoz de la MUD, Ángel Oropeza, en una rueda de prensa.



(Lea: Oficialismo venezolano ganó 17 gobernaciones. La oposición desconoce los resultados)



El antichavismo establece esta condición un día después de que se celebrarán en el país unos comicios regionales cuyos resultados no reconocen, y que muestran una contundente victoria del Gobierno, al obtener 17 de las 23 plazas en disputa, según el balance del Consejo Nacional Electoral (CNE).



"No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos", prosigue la declaración de la MUD. Oropeza, que leyó el documento ante los periodistas, acusó al Gobierno de "torcer y desconocer la voluntad" del pueblo, y aseguró que "nadie duda que las elecciones en Venezuela no son libres, ni justas, ni transparentes".



Dijo que la MUD ha detectado "un gran número de irregularidades" ocurridas ayer durante las votaciones en todo el país. Entre ellas, aseguró, a un millón de electores se les "impidió u obstaculizó votar en centros históricamente opositores", mientras que a otros 350.000 la causa fue "violencia e intimidación dentro y fuera de los centros".



Señaló también que hubo 90.537 votos nulos "que debieron haber sido para los candidatos de la oposición", y achacó esto a la negativa del CNE de sustituir las boletas electorales por lo que los aspirantes opositores vieron limitadas sus tarjetas. El portavoz acusó al Gobierno de aplicar "coacción y chantaje a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales" para votar a favor de sus candidatos, tras denunciar que algunas personas "votaron acompañadas" por activistas del partido de Gobierno y que otros "electores ejercieron múltiples votos".



"Estamos ante un proceso de grandes dimensiones y de múltiples variables que requiere la más rigurosa e independiente investigación (...). Solo así podremos reconocer lo que haya que reconocer y exigir las repeticiones donde haya que realizarlas", sostuvo.



La MUD solicitó "el respaldo de los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo, así como la mayor condena y presión contra el régimen de Nicolás Maduro", y anunció que enviará una delegación al extranjero a explicar lo sucedido y sus exigencias.



"Convocamos al pueblo y al mundo a luchar por un nuevo sistema electoral y la convocatoria urgente de elecciones libres y transparentes (...) Somos mayoría, la dictadura cada día se deslegitima más y cada día crece más la condena mundial contra este régimen", agregó Oropeza.



*EFE