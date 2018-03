Oposición venezolana vuelve a las calles

La oposición venezolana retomará este lunes las manifestaciones para exigir a la ONU que no acepte la invitación del Gobierno de Nicolás Maduro para observar las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que considera "fraudulentas".



El recién conformado Frente Amplio Venezuela Libre anunció esta semana que su primera acción de calle será marchar el lunes hacia la sede de la ONU en Caracas para solicitar al organismo que "no se preste a convalidar el fraude".



Varios dirigentes políticos y gremiales que conforman la alianza no respondieron sobre el punto de partida y la hora de la movilización. La idea de esta protesta, según ha informado el antichavismo, es exigir a Gobiernos y organismos internacionales "el no reconocimiento del proceso fraudulento convocado para el 20 de mayo" pues los integrantes del Frente no reconocerán "a alguien que surja de un fraude electoral".



Tres de los cinco candidatos presidenciales a los comicios del 20 de mayo acordaron el día de la postulación oficial solicitar a la ONU que envíe una delegación de acompañamiento y de observación electoral, una posibilidad rechazada por el Frente y antes por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



La ONU ha dicho que no está en manos del secretario general, António Guterres, establecer una misión que observe las elecciones en Venezuela. "El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.



Algunos voceros del Frente aseguran que la de este lunes será la primera de "muchas" marchas y, en este sentido, convocaron para el 17 de marzo una "protesta nacional y mundial en contra del fraude y por el derecho de los venezolanos a elegir", de la que tampoco se conocen detalles por el momento.



Mientras tanto, Maduro completó un segundo fin de semana sin actos de calle en plena precampaña para la reelección y fue emulado por el exgobernador Henri Falcón, un exchavista que desobedeció a la MUD e inscribió su candidatura para los cuestionados comicios de mayo.



Sin embargo, el jefe del Estado dijo presente nuevamente a través de las redes sociales, donde celebró lo "estable" del precio del petróleo, la principal fuente de financiación de la llamada revolución bolivariana, y el supuesto éxito del petro, la criptomoneda respalda en reservas de crudo que él mismo lanzó.



Maduro compartió además una fotografía en Twitter en la que se ve a una decena de personas cerca del Coliseo de Roma sosteniendo una pancarta con el lema "Con Maduro hasta la victoria". "Emocionan las muestras de apoyo y cariño de todo el mundo. Esta foto me llegó desde Roma. ¡Venceremos!", apuntó el mandatario tras augurar la "prosperidad" del país, sumergido en una severa crisis económica.