Preocupación mundial por crisis política en Venezuela

Como una cascada, los países de la región y del mundo van expresando su rechazo y preocupación por lo que pasa en Venezuela, al haber el Tribunal Supremo de ese país, de corte oficialista, usurpado las funciones de la Asamblea General, único poder en manos de la oposición.



Estados Unidos acaba de denunciar la situación como un "grave retroceso para la democracia", Brasil repudió la "ruptura del orden constitucional", México se mostró preocupado por el "deterioro del orden democrático”, Chile y Colombia expresaron su profunda preocupación con el agravamiento de la situación, Perú retiró de manera definitiva a su embajador, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció lo que consideró un "auto golpe de Estado" y la Unión Europa pidió un “calendario electoral claro” y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros".



El Gobierno de Colombia expresó hoy "profunda preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). Así lo aseguró la canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien señaló a periodistas que su país expresa "su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo" y destacó "la importancia del respeto por la separación de poderes".



La jefa de la diplomacia colombiana aseguró que "es importante, urgente que en una tregua los venezolanos se sienten a resolver este problema que está llevando al país a una crisis muy grande" en lo social, en lo político y en lo económico.



BRASIL REPUDIA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL



El Gobierno brasileño consideró la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo.

"El Gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional".



La Cancillería brasileña también manifestó su preocupación por la sentencia del mismo tribunal que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos. "El pleno respeto al principio de la independencia de los poderes es esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política del país", afirma el gobierno brasileño en un comunicado.



PERÚ RETIRA AL EMBAJADOR



Perú, por su parte, anunció que la retirada definitiva del embajador de ese país en Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo de ese país de asumir las competencias del Legislativo, "no implica" la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales.



El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que su Gobierno está preocupado por lo que considera un "deterioro del orden democrático" en Venezuela. "A México le preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano como Venezuela", dijo Videgaray.



AUTO GOLPE DE ESTADO: OEA



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció lo que consideró un "auto golpe de Estado" en Venezuela y pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental.



Almagro condenó los dos dictámenes de esta semana del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que removió la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional (AN) y asumió el papel legislativo.



Estas dos decisiones constituyen "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", señaló en una nota oficial. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", añadió el diplomático, quien agregó que Venezuela "no conoce respaldo constitucional" y "viola la separación de poderes".



UNIÓN EUROPEA PIDE RESPETAR LA ASAMBLEA NACIONAL



La Unión Europea pidió un "calendario electoral claro" en Venezuela y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros". "Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución", señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.