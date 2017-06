Parlamento Británico afectado por ciberataque

El Parlamento británico se vio afectado este sábado por un ciberataque, en el que "hackers" intentaron acceder a las cuentas de correo electrónico, dijeron políticos y funcionarios, un mes después de que una ofensiva informática afectó al servicio de salud del país.



Chris Rennard, miembro del Partido Liberal Demócrata en la Cámara de los Lores, anunció en Twitter: "Ataque de ciberseguridad en Westminster, correos electrónicos parlamentarios podrían no funcionar de forma remota, mensajes urgentes por texto".



Una portavoz de la Cámara de los Comunes confirmó que hubo intentos no autorizados para acceder a las cuentas de los usuarios parlamentarios y que los sistemas estaban operativos para proteger las cuentas de los legisladores y del personal de la institución.



"Seguimos investigando este incidente y adoptaremos nuevas medidas para asegurar la red de computadores en colaboración con el Centro Nacional de Ciberseguridad", señaló la portavoz.



La BBC dijo que los legisladores no podían acceder a sus correos electrónicos fuera de Westminster debido a las medidas adoptadas para manejar la situación. El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido fue golpeado por un ciberataque masivo en mayo, que infectó al sistema computarizado y obligó a algunos hospitales a frenar la admisión de pacientes y a desviar ambulancias.



Liam Fox, ministro para el Comercio Internacional, dijo que el ataque no es una sorpresa y que debería servir como una advertencia para los británicos. "En los últimos días hemos visto reportes de que hasta había contraseñas de ministros del gabinete a la venta en internet", comentó a los medios.