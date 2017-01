Parlamento británico tendrá la última palabra sobre el Brexit

El ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, anunció este martes que el Gobierno presentará en los "próximos días" un proyecto de ley "claro y directo" para iniciar la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que pone en marcha la salida de un país de la UE.



"Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y valoramos la independencia del poder judicial, pero esto no cambia nada: el Reino Unido va a salir de la Unión Europea", sentenció Davis en una comparecencia en el Parlamento, tras fallar esa corte que el Ejecutivo debe someter a la Cámara la decisión de activar el " brexit".



"Vamos a presentar próximamente un proyecto de ley para activar cuanto antes el Artículo 50. Ya no hay vuelta atrás. Buscaremos una salida que sea en el mejor de los intereses para el Reino Unido", añadió el ministro.



El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, desestimó el recurso presentado por el Ejecutivo contra una sentencia del 3 de noviembre, que le obligaba a obtener la aprobación del Parlamento antes de invocar el Artículo 50.



El Gobierno conservador británico había indicado anteriormente que, en caso de perder el recurso, presentaría un breve proyecto de ley en la Cámara de los Comunes pidiendo autorización para activar el artículo 50.



Davis insistió en que "el punto de no retorno pasó el 23 de junio de 2016", cuando los británicos votaron en referendo que querían abandonar el bloque comunitario.



"Esto no es un debate sobre si el Reino Unido debe o no abandonar la UE. Esa decisión ya la tomó el pueblo británico", recalcó.



"Trabajaremos con nuestros colegas de las dos Cámaras para asegurarnos de que este proyecto de ley se pasa a tiempo para activar el Artículo 50 antes de finales de marzo", subrayó Davis ante los parlamentarios. Según el ministro, el objetivo de esta iniciativa legislativa "no será otro que el de dar al Ejecutivo el poder para activar el artículo y así iniciar el proceso de dejar la Unión Europea".



La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha insistido en que invocará ese artículo antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.



